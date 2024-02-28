MKE Ankaragücü, Fenerbahçe\'yi 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek yarı finale yükselen MKE Ankaragücü, kupada son üç sezonda evinde çıktığı 12 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Başkent temsilcisi, Eryaman Stadı'nda ağırladığı son şampiyon Fenerbahçe'yi Olimpiu Morutan, Anastasios Chatzigovanis ve Garry Rodrigues'in golleriyle 3-0 yendi.

Bu sezon kupaya 3. turdan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Malatya Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1), Çaykur Rizespor (3-1), Anagold 24Erzincanspor (5-1) ve Fenerbahçe'yi (3-0) eleyerek yarı finale yükseldi.

Geçen yıl da yarı finale kadar yükselen MKE Ankaragücü, bu başarıyı 23 yıl sonra tekrarlamıştı.

12 maçtır kaybetmiyor

MKE Ankaragücü, 2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde sahasında ağırladığı Somaspor'u 2-0 ve 4. eleme turunda ise yine sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 3-0 yenmeyi başarmıştı.

Başkent temsilcisi, 2022-2023 sezonunda ise 23 yıl sonra gelen yarı final yolunda sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler (6-2), Tuzlaspor (2-0), Beşiktaş (1-1), Trabzonspor (3-1) ve RAMS Başakşehir'e (2-2) kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, aralarında Beşiktaş, Trabzonspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı 12 maçta, 10 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

MKE Ankaragücü, kupada en son sahasında 2020-2021 sezonunda Kocaelispor'a 2-1 yenilmişti.

Aytekin: "Bu takımın kupaya kazanacak gücü var"

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi oynadıkları maçta Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükseldiklerini belirtti.

Geçen sezondan sonra bu yıl da kupada yarı finalde olduklarını anımsatan Aytekin, "Fenerbahçe'yi net bir skorla eleyerek kupadaki iddiamızı bir kez daha ortaya koyduk. Takımın genlerinde kupada başarılı olmak var. Sezon başında kupa hedefi koymuştuk. Sahamızda çıktığımız maçlarda başarılı olmamızda taraftarımızın büyük bir etkisi var. Taraftarımız, hocamız ve oyuncularımıza desteklerini sürdürmeye devam etsin. Bu takımın kupaya kazanacak gücü var. Umarım bu sezon kupayı kazanan taraf biz oluruz. " ifadelerini kullandı.

Hüseyin Aytekin, kupada elde ettikleri moralin lige yansıması gerektiğini vurgulayarak, "Ligin 28. haftasında sahamızda İstanbulspor'la önemli bir maçımız var. Lig de bizim için çok önemli. Son haftalarda beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Ligde de artık bir galibiyet serisine ihtiyacımız var. Kupadan elde ettiğimiz moralle İstanbulspor karşısında çıkışımızı sürdüreceğimize inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.