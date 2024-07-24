MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Şampiyonluk yolunda hata yapmamamız gerekiyor - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Şampiyonluk yolunda hata yapmamamız gerekiyor

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, yeni sezon hazırlıkları sırasında yapılan ilk hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Arslan, takımın fiziksel ve oyun anlamında eksiklikler olduğunu belirterek, şampiyonluk yolunda hata yapmamaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, bir stoper ve bir santrafor transferi yapmak istediklerini ifade etti.

24.07.2024 23:16
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Şampiyonluk yolunda da hiç hata yapmamamız gerekiyor. O yüzden fiziksel olarak da kendimize göre birkaç eksiklik gördük. Oyun anlamında da eksiklik gördük. Biz daha çok teknik direktörler bu dönemde eksiklik üstünden gidiyoruz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren 1'inci Lig takımlarından MKE Ankaragücü, ilk hazırlık maçında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir maç olduğunu ifade eden Cihat Arslan, "Kayserispor'a teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi ağırladılar. Güzel ve centilmence bir maç oldu. Sadece son dakika bir gerginlik yaşandı. O da yorgunlukla bunlar futbolun içinde olabilecek şeyler. Tabii ki güçlü ve önemli bir kadromuz var. İlk defa bir hazırlık maçı oynadık. Daha önce ufak bir aksaklık olmuştu. Geniş alanda ve maç atmosferinde oyuncularımızı değerlendirmek istedik. Geçen sene televizyondan gördüğümüz oyuncularla kamp yaptık. Bu hazırlık maçında bize bir done oldu. Hem genç oyuncular, hem giren oyuncular, hangi mevkilerde eksik var, hangi mevkilerin daha fazla tamamlanması lazım? Bizim çok güçlü bir taraftar grubumuz var. Tabii ki onlara karşı da sorumluluklarımız var. Mahcup olmamamız gerekiyor. Şampiyonluk yolunda da hiç hata yapmamamız gerekiyor. O yüzden fiziksel olarak da kendimize göre birkaç eksiklik gördük. Oyun anlamında da eksiklik gördük. Biz daha çok teknik direktörler bu dönemde eksiklik üstünden gidiyoruz. Bu hazırlık maçı yani kaybetsek de bize bir şey ifade etmeyecek. Kayserispor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

"BİR STOPER BİR SANTRAFOR İSTİYORUZ"

Tecrübeli Teknik Direktör Cihat Arslan açıklamasının devamında, "Mujakic de çok değerliydi. Radakovic de gitti ama Mujakic en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Transfer döneminde bazı oyuncuları farklı mevkilerde oynatmak zorunda kaldık. Bu biraz da mecburiyetten kaynaklandı. Bajic'in yani santrfor pozisyonunda da eksiğimiz var. Muhakkak onu destekleyici tamamlayıcı oyuncu gerekiyor. Onun için yönetim kurulumuz çalışıyor, Seyit İçgül çalışıyor. Hiç hata yapmadan ilerlememiz gerekiyor. Bajic'i destekleyecek bir santrafor ve rekabeti artıracak bir stopere ihtiyacımız var. İki oyuncudan fazlasını da istemiyoruz. Yeterli görüyoruz. Tolga tabii ki bizde yüzde 100 kalıyor, kendisiyle konuştuk. Efkan'ın hala bir soru işaretleri var. Efkan kalırsa tabii bizim için çok değerli olur. Yerli opsiyonda Efkan, Süper Lig'in bile en değerli 10 ve 8 numaralarından bir tanesi. İkisi de kalırsa çok mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

Sezonun ilk maçında Şanlıurfaspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine ise Cihat Arslan, "Geçen sene kümede kalsın diye dua ettiğimiz, çalıştığımız takım. Bu sene bize rakip oluyor. Bu rekabet güzel bir şey. Centilmence olduktan sonra herkes herkesle karşılaşır. Ben 2002 yılında Kayserispor'da oynadım. Bugün 22 yıl sonra burada maç yapabiliyoruz. Onun için kimseyi yanlış yapmamak lazım. Amacımız bu ama Ankaragücü'nü de şampiyon yapmamız lazım" diye belirtti.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Şampiyonluk yolunda hata yapmamamız gerekiyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Şampiyonluk yolunda hata yapmamamız gerekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Şampiyonluk yolunda hata yapmamamız gerekiyor - Son Dakika
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