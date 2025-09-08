Montella: Hedefimiz Değişmeyecek! - Son Dakika
Montella: Hedefimiz Değişmeyecek!

Montella: Hedefimiz Değişmeyecek!
08.09.2025 01:27
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, 6-0'lık İspanya yenilgisinin hedefleri değiştirmeyeceğini belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, farklı yenilginin hedeflerini değiştirmeyeceğini ve ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyledi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Montella, "Son yıllarda beraber birçok ilke imza attığımızı konuştuk. Bunu FIFA sıralamasında yükselerek yaptık. Duygusal yönde baktığımızda bu maçı futbolcularımız daha fazla hissettiği ve duyguyu kontrol edemedikleri için performanslarının altında kalmış olabilirler. Böyle bir mağlubiyetten sonra çok üzgünüz. İlk yarıda fırsatlar yakaladık, rakip geldikçe gol buldu. Böyle olunca kendinize inancınızı da kaybediyorsunuz. Maçın genelinde kazandığımız ikili mücadele yoktu. Avusturya maçında olduğu gibi bu maçtan da gerekli dersleri çıkaracağız ve tekrar ayağa kalkacağız. " ifadelerini kullandı.

"İNANCIMIZ DEĞİŞMEYECEK"

"Bizim hedefimiz ve inancımız değişmeyecek, Dünya Kupası'na katılmak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanan Montella, "İspanya'nın kalitesini hepimiz biliyorduk. Maç esnasında pozisyonları yakalıyorsunuz değerlendiremiyorsunuz, rakip bir anda değerlendiriyor, inancınızı da kaybediyorsunuz. Zihinsel tarafı hemen toparlamamız gerekiyor. Normalde nasıl performans verebildiğimizi hepimiz biliyoruz, tekrar çalışacağız ve gerekli performansları ortaya koyacağız. Bugünkü sonuç performansla alakalı bir sınavdı, seviyemizi test etmek için. Bazen seviye atlayabilmek için bu tarz maçlar yaşanması gerekiyor. Tabii ki çok üzgünüz. Futbolcularımız için, taraftarımız ve başkanımız için çok üzgünüz. Duygusal anlamda belki bu maçı çok hissettik, o duyguları yönetemediğimiz için performansımızın altında mücadele sergiledik.

Karşımızdaki rakibin her alanda çözüm üretebilecek bir kadrosu vardı. Bütün sorumluluklar bana ait. Bu tarz maçlardan sonra suçlamak kolay olur ama böyle bakmamamız gerekiyor."

"ORAYA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Milli takımın gelişiminin sürdüğünü aktaran İtalyan teknik adam, "Hedefimiz tabii ki her zaman gelişmek biz bunu son iki senede gösterdik. Bu maçtan sonra yaptığımız her şeyi yıkmamın anlamı yok. Gelişen ve gelişime açık bir futbolcu grubumuz var. Tabii ki hedefimiz Dünya Kupası, oraya ulaşmak istiyoruz. Bu seviyede çocukluktan gelen bir çalışma periyoduna sahip bir takıma karşı mücadele ettiğinizde kendi eksiklerinizi görüp daha fazla çalışıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Belki kolay olmayacak ama biz Dünya Kupası'nda bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, "Farklı yenilgiden sonra görevden alınma gibi bir endişe duyuyor musunuz?" sorusuna, "Hayır herhangi bir endişem yok. Sadece ekim ayına odaklanıyoruz, o iki maçın ne kadar önemli olduğunu, en azından ikinciliği garantilemek için mücadelemizi vereceğiz, çünkü hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek." yanıtını verdi.

"ENDİŞE DUYMUYORUM"

Daha önce böyle bir skorun ardından görev değişikliği olmuştu. Kendisinin bu konuda bir endişesi var mı? sorusunu da yanıtlayan Montella, "Hayır, herhangi bir endişem yok! Kesinlikle endişe duymuyorum. Ekim ayına odaklanıyoruz. İkinciliği garantilemek için mücadele edeceğiz. Dediğim gibi hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek" dedi.

Kaynak: AA

  • Murat Biçer:
    keremi pivot santrafor , takımında oynanayan İsmail yüksek i 6 numarada oynatan teknik direktör den fazla bir şey beklemek gerekir 0 0 Yanıtla
