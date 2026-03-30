Montella: 'Sonuçta bu bir final'

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde yarın deplasmanda Kosova'nın konuğu olacak. Bu maç öncesinde Fadıl Vokrri Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu. Kendisinin göreve gelmesinin ardından geçen 2,5 yıl hakkında konuşan Montella, "2,5 senenin bilançosunu konuşmak istiyorum. Benim için çok önemli olan ve kalbimden gelen bu sözleri söylerken önceliğimiz tabii ki futbolcularımız. Bunu bugün yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum çünkü yarın yoğun duygular yaşayacağım için yorgun olabilirim. Futbolcularımız için ilk düşüncem, onlar tabiri caizse gerçek adamlar. Gerçek adamlar olarak elinden gelen her şeyin en iyisini yaptılar. Çok zor bir dönemde belki de kritik bir dönemde göreve geldim. Çok önemli bir takıma karşı ilk maçımızı oynadık. Belki de kendi tarihi boyunca kendi evinde kaybetemiş Hırvatistan'ı yendik. Sonrasında bu oyuncular o başarıyla birlikte bana her zaman her şeylerini verdiler, mücadeleyi bırakmadılar. Hep birlikte savaşan bir grup oldular. Formalarrını arkasında sadece kendi isimlerinin değil büyük Türk halkının, çocukların isminin yazdığının bilinciyle hareket ettiler. Bu büyük milleti temsil ettiklerinin her zaman farkındalar. Buraya geldiğimden beri bu ülkenin bana kendilerinden birisi gibi hissetmelerini kalbimde taşıyorum. Bu sevgiye karşılık vermek için her zaman gururla, tutkuyla ve alçak gönüllülükle mücadele ettim. Bu güzel göreve geldiğimden bu yana başkanımızın desteğini her zaman hissettim. Resmi maçlarda tarihe geçtiysem bu hem oyuncuların hem de yöneticlerin bana verdiği destek sayesindedir. Bugün Avrupa'da ve dünyada hem oyun hem de sonuçlar açısından saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Avrupa Şampiyonası'na lider olarak katılmamız, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmemiz, FIFA sıralamasında 42'ncilikten 25'inci sıraya yükselmemiz beni yüzde 110 Türk gibi hissettirdi. Herkese teşekkür etmek istyorum. Özellikle oyuncuları kendi evlatlarım, kardeşlerim gibi hissediyorum. Başkanımız bir baba gibi hep başımızda. Yarın birbirimiz için savaşarak uzun zamandır beklediğimiz hayali gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbolculardan bahsederken sadece burada olanlar değil, daha önce bizimle olanlar, sakatlıktan ve başka sebeplerden dolayı bizimle olamayanlardan da bahsediyorum. Yarın sonuç ne olursa olsun, onlara karşı olan güvenimiz ve düşüncelerimiz hiçbir zaman değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem" ifadelerini kullandı.

'KOSOVA HAK EDEREK BURALARA GELDİ'

Rakip Kosova'dan övgü dolu sözlerle bahseden Vincenzo Montella, "Kosova hak ederek buralara geldi. Devamlılık getirdiler, grupta da oynadıkları futbolla taktiksel kurguların görüldüğü çok net bir oyun var. Bir fikir var, bunu devamlı şekilde maç içinde görebiliyorsunuz. Yarın bir final maçı, biz de en iyi şekilde hazırlanarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" sözlerini sarf etti.

'SONUÇTA BU BİR FİNAL'

Hedefe ulaşmak istediklerini ancak final maçı olmasından dolayı baskı hissettiklerini aktaran Montella, "Baskıyı herkes hisseder, sonuçta bu bir final. 24 yıldır gitmediğimiz için birçok futbolcumuz doğmamıştı ve dolayısıyla sorumluluk da onlarda değil. En iyi şekilde ülkemizi temsil etmek ve hedefimize ulaşmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

'RAKİBİN GÜÇLÜ YÖNLERİNİ BİLİYORUZ'

Rakibin planına çalıştıklarını dile getiren İtalyan teknik adam, "Rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Onların güçlü yönlerini törpülemeyi de biliyoruz. Oyun kurgularımızı çalıştık ve kendi özelliklerimizi ön plana çıkaracak konuları da ayarladık. Yarın belki hepimiz için farklı bir maç olacak. İstediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz" sözlerini kullandı.

Vincenzo Montella sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Kosova Milli Takımı'nın komple bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Bazen beşli bekliyorlar, bazen üç orta sahayla beraber o beşyliye destek veriyorlar iki forvetle bazen baskı yapıyorlar. Bunu bir maç içinde bölerek yapabiliyorlar. Belki yarınki maç diğer maçlar gibi domine edeceğimiz bir maç olmayabilir. Ama bazı ensatnelerde, topa sahip olduklarında ve kayıp yaşadıklarında zarar verebileceğimiz anlar olacaktır. Biz de oyun planımızı ona göre uygulayacağız."

'FİNALİ EVİMİZDE OYNAMAK İSTERDİK'

Final maçının deplasmanda oynanmasının bir bahene olmadığını vurgulayan Montella, "Aslında bu finali evimizde oynamak isterdik ama kura bizi buraya getirdi. Bugüne kadar yaptığımız yolculuğun adına bunu isterdim. Ama bu bizim için bahane olmaz, sahanın boyutları her yerde aynı. Zemine de baktık, iyi durumda olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'YÜREĞİMİZLE O MÜCADELEYİ ORTAYA KOYDUĞUMUZDA HER TÜRLÜ HEDEFE AÇIK OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ'

Futbolcularından kafalarının rahat şekilde oynamalarını isteyeceğini belirten Montella, "Mesajım çok net. Bu yolculukta futbolcularımızın muazzam işler yaptığına hepimiz şahit olduk. Ortaya koydukları yürekleriyle beraber bayrağımızın altında herkesi birleştirdiklerini gördük. Mesajım şu olacak; kafanız rahat şekilde oynayın. Kendi özelliklerinizi kullandığınızda neleri yaptığınızı hepimiz gördük. Yüreğimizle o mücadeleyi ortaya koyduğumuzda her türlü hedefe açık olduğumuzu biliyoruz" dedi.

'RAKİPLERİMİZE BAKMADIM BİLE'

Dünya Kupası'na katılmaları halinde eşleşecekleri rakipleri henüz dikkatli şekilde incelemediğini aktaran İtalyan teknik adam, "Rakiplerimize bakmadım bile. Kiminle nasıl oynayacağımızı şu anda düşünmüyorum. ABD, Avustralya ve Paraguay'a karşı ne yapacağız diye hiç düşünmedim. Kampta ABD ile oynadığımızda bile rakip olarak bakmamıştık. Konsantrasyonumuz tamamen yarın için. Cuma günü Paraguay'ın Yunanistan'da bir maçı vardı ama biz ekibimizden kimseyi maçı izlemesi için yollamadık" şeklinde konuştu.

'GERÇEKTEN TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM'

Kendisini Türk gibi hissettiğini bir kez daha dile getiren Montella, "İnsanlarımız sanki zorluyormuşuz gibi hissedebilirler ama ben gerçekten böyle hissettiğim için bunu dile getiriyorum. Buradaki insanlarla kurduğumuz ilişkiler, başkanımızla olan dostluğumuz, yarın öbür gün önemli kararlar alınsa bile dostluğun bozulmayacağına inanıyorum. Kültürlerimiz çok benzer. Türk gibi düşünebiliyorum, Türk gibi yemek yiyorum, Türk gibi hareket ediyorum, gerçekten Türk gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak Zeki Çelik'in durumu hakkında bilgi veren Vincenzo Montella, "Zeki'yi ilk maçta riske etmek istemedik, takımla bütün antrenmanları tamamladı. Yarın bakacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan Ay-yıldızlılar, basın toplantısı öncesinde Fadıl Vokrri Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.