MXGP Türkiye Açılış Töreni Yapıldı

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DÜNYA Motokros Şampiyonası resmi açılış töreni devlet erkanı ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Açılış töreninde geçtiğimiz günlerde geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar da anıldı.

Ülkemizin en büyük ve istikrarlı spor etkinliği olan MXGP Türkiye'nin açılış töreni büyük bir katılımla yapıldı. Açılış törenine Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Uysal, Afyonkarahisar Milletvekilleri Hasan Arslan, Mehmet Taytak ve Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, FIM Motokros Direktorü Antonio Alia Portela, Infront Moto Racing COO Daniele Rizzi, Türkiye Motosiklet Federasyonu Ogün Baysan, MXGP'de yarışacak sporcular, direktörleri ve takım yöneticileri katıldı.

BEKİR YUNUS UÇAR AÇILIŞ TÖRENİNDE ANILDI

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı MXGP Türkiye öncesinde yapılan açılış töreninde anıldı. Bekir Yunus Uçar'ın ailesinin katıldığı anma töreninde Türkiye motosiklet tarihine damga vuran anlar ve Bekir Yunus Uçar'ın hayatını anlatan bir kısa film gösterimi yapıldı. MXGP ve motosiklet camiasına duygu dolu anlar yaşattı.

Bekir Yunus Uçar, kurucu başkanı Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)'nun başında yüzlerce sporcunun yetişmesine, amatör bir spor dalının dünya şampiyonları çıkarır hale gelmesine ve dünyada Türkiye'nin motosiklet sporunda önemli bir yer edinmesine öncülük etti.

Dünyadan ve Türkiye'den yarışacak 114 yarışçının katıldığı törende konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, Türkiye için önemli olan organizasyon olduğuna işaret ederek, "MXGP Türkiye ile dünyanın en iyi tesisi, en iyi padoku ve en iyi tanıtımını yaptığımız Afyonkarahisar'da bir kez daha yapmaktan mutluyuz" dedi.

Türkiye'deki coşkudan çok mutlu olduklarını söyleyen FIM Motokros Direktörü Antonio Alia Portela, Motorsporları'nın MXGP ile Türkiye'de zirveye yükseldiğini ve yükselmeye devam edeceğini söyledi.