Mourinho: Galatasaray ile Puân Farkı 8, Bu Fark Kapatılabilir - Son Dakika
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Mourinho: Galatasaray ile Puân Farkı 8, Bu Fark Kapatılabilir

Mourinho: Galatasaray ile Puân Farkı 8, Bu Fark Kapatılabilir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile puan farkının kapatılabileceğini ifade ederken, Türkiye Süper Ligi'nde kazanmak için sürekli çalıştığını vurguladı. Mourinho ayrıca geçmişteki hatalarından ve gelecekteki hedeflerinden de bahsetti.

01.01.2025 21:27  Güncelleme: 21:29
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-Mourinho: Galatasaray ile aramızdaki puan farkı 8, bu fark kapatılabilir

-'Beni isteyen ve değer veren bir kulübe geldim'

-'Galatasaray ile aramızdaki puan farkı 8, bu fark kapatılabilir'

-'En büyük hata, Roma'yı Budapeşte'deki finalden sonra bırakmamış olmam'

-'Mütevazılık, sadakat ve eğitim'

-'Bir ülkeyi, milli takım etrafında birleştirmek istiyorum'

İSTANBUL, – FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türk futbolu, Fenerbahçe ve gelecek öngörüleri hakkındaki görüşlerini, İtalya'nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport'a anlattı. Mourinho, Türkiye Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışı ve Galatasaray ile aralarındaki puan farkı için "Galatasaray ile aramızdaki puan farkı 8, bu fark kapatılabilir" ifadelerini kullandı.

'BENİ İSTEYEN VE DEĞER VEREN BİR KULÜBE GELDİM'

Fenerbahçe'ye transferi konusundaki soruyu Mourinho, "İşimi ve futbolu çok seviyorum. Bu nedenle beklemek istemedim. Beni isteyen ve değer veren bir kulübe geldim. Ben de böyle önemli bir kulüp ve güzel bir şehirde görev yapmak istediğim için bu teklifi kabul ettim" şeklinde yanıtladı.

'GALATASARAY İLE ARAMIZDAKİ PUAN FARKI 8, BU FARK KAPATILABİLİR'

Tecrübeli teknik adam Türkiye Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışı için ise, "Her maçı kazanmak için çalışıyorum. Kazandığım bir maçın ardından hemen bir sonraki maçı nasıl kazanacağımı düşünerek çalışmalarımı yapıyorum. Ancak bu şekilde mutlu olabiliyorum. Futbolu o kadar çok seviyorum ki ameliyat olduktan sadece üç gün sonra tekrar çalışmaya başladım. Takım ve oyuncularımla birlikte hazırlıkları yapmak zorundaydık. Bu pazar Hatayspor maçı var. Galatasaray ile aramızdaki puan farkı 8, bu fark kapatılabilir. Bu farkı kapatabileceğimizi düşünüyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

'EN BÜYÜK HATA, ROMA'YI BUDAPEŞTE'DEKİ FİNALDEN SONRA BIRAKMAMIŞ OLMAM'

Mourinho geçmişte yaptığı hatalar konusunda, "Belki de geçmişte yaptığım en büyük hata, Roma'yı Budapeşte'deki finalden sonra bırakmamış olmam. Gitmeliydim ama gitmedim ve bu bir hataydı" sözlerini kullandı.

'MÜTEVAZILIK, SADAKAT VE EĞİTİM'

Tekrar İtalya'ya tekrar döner misiniz?" sorusuna, "Evet, tabii ki dönerim" yanıtını veren ünlü teknik adam, kendisindeki en büyük özellikleri, "Mütevazılık, sadakat ve eğitim… Şimdi bu sözlerime gülenler olacaktır, biliyorum. Ben de bu ifadeye gülen insanları düşünerek gülümsüyorum ama bu özellikler bende gerçekten var" şeklinde ifade etti.

'BİR ÜLKEYİ, MİLLİ TAKIM ETRAFINDA BİRLEŞTİRMEK İSTİYORUM'

Mourinho gelecek hedeflerini ise, "Bir Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası'nda mücadele etmek istiyorum. Bir ülkeyi, milli takım etrafında birleştirmek istiyorum. Bu, muhteşem bir deneyim olur" cümleleriyle anlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mourinho: Galatasaray ile Puân Farkı 8, Bu Fark Kapatılabilir - Son Dakika

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