Mourinho: Hakem Maça Etki Etmedi, Galatasaray Tarafını Saçma Buluyorum

Spor

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho , "Ben bugün hakemin maça etki ettiğini düşünmüyorum. Yaptığı hatada maç 3-1'di. VAR hakeme yardım etmek için var. Bugün oynadığımız oyunla kazanmamız gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yapılan açıklamaları saçma bulduğunu ve bugün kendi maçlarında hakemin maça etki etmediğini belirten Jose Mourinho, "Galatasaray tarafının konuşuyor olmasını çok saçma buluyorum. Haftalar geçtikçe neler olduğunu biliyoruz. Dün oynadıkları maçta neler olduğunu biliyoruz. Ekstrem baskı oluşturma kültürüne alışıklar. Ben bugün hakemin maça etki ettiğini düşünmüyorum. Yaptığı hatada maç 3-1'di. VAR hakeme yardım etmek için var. Bugün oynadığımız oyunla kazanmamız gerekiyor. İlk 15 dakikaya güçlü bir başlangıç yaptık. Sonraki 30 dakikada iyi değildik, rakibimiz oyunun içindeydi. 2 tane genç teknik direktör var Arda Turan ve Selçuk İnan. İyi bir futbol oynuyorlar ve büyük takımlardan korkmuyorlar. Bu iki teknik direktörü de tebrik ediyorum. İkisi de Galatasaray efsanesi olduğu için ileride Galatasaray'ı çalıştıracaklardır" ifadelerini kullandı.

'OYNADIKLARI TARZI BEĞENİYORUM'

Beşiktaş'ın oynadığı oyunu beğendiğini aktaran Jose Mourinho, "Yarından sonra o maçı düşünmeye başlayacağım. 1 hafta önce onların stadyumuna izlemeye gittim. Sadece takımı izlemek için gitmedim. Atmosferi hissetmek için gittim. Oynadıkları tarzı beğeniyorum. Bence Türkiye'de en iyi kontratak oynayan takım. Bence zor bir maç olacak ama onlar için de zor maç olacak" sözlerini kullandı.

'ELİMİZDEKİ OYUNCULARI KULLANMAMIZ GEREKİYOR'

Kadrodaki tüm oyuncuları kullanması gerektiğini belirten Mourinho, "Sıkışık takvim Avrupa'da oynayan her takım için geçerli. Daha önce arka arkaya Avrupa'da ve ligde deplasman oynama durumu olmuştu. Bu sefer içeride lig maçı oynadık. Bunun bize dinlenmek için fırsat verdiğini düşünüyorum. Elinizdeki oyuncuları kullanmanız gerekiyor. Takımdaki oyunculara güvenmeniz gerekiyor. Bugün yaptığımız gibi. Bugün harika bir kulübem vardı. Bir sürü opsiyonum vardı. Cenk Tosun bugün süre alamadığı için şanssızdı. Becao ise gol atıp oyunda kaldığı için şanslıydı. Böyle bir kulübeniz olduğu zaman teknik direktör olarak mutlu oluyorsunuz. Yoğun maç takviminden korkmuyor oluyorsunuz" dedi.

'HALA BENİ ÖLDÜRÜYORSUNUZ'

Kendisine yapılan eleştiriler hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Hala beni öldürüyorsunuz. Birazcık hakkımı teslim edip, zaman verin. Giovanni van Bronckhorst'a yapılan şeyi bana yapmayın. Bir hoca 2-3-4 ayda mucize yaratamaz. Van Bronckhorst iyi iş çıkarıyordu. Son dönemdeki sonuçlar değil. İstikrar gerekiyor. O yüzden biraz süre verin. Bırakın huzurlu bir şekilde çalışayım. Ben huzur olmasa da keyif alırım" şeklinde konuştu.

Gaziantep FK'nın tek golünü atan David Okereke'nin kendi takımlarına karşı 3'üncü kez gol attığını belirten Mourinho, "Venezia, Cremonese ve Gaziantep, 3 farklı takımla benim takımıma gol atan oyuncu oldu" dedi.

'BELKİ BEN DE AYNI ŞEYİ YAPARDIM'

Rakip takımların Kadıköy'de zaman geçirmesiyle ilgili gelen soruya Mourinho, "Belki ben onların pozisyonunda olsaydım ben de aynı şeyi yapardım. Günün sonunda sonuç almak istiyorsunuz. Zayıf olan tarafta olunca yapabiliyorsunuz. Bu takımlar oynayabildikleri zaman oynuyorlar. Bugün oynadığımız takım oynamak isteyen bir takım. İlk yarıda oyun çok fazla durmuştu. Hakem ilk yarı sadece 4 dakika uzatma verdi. Hakemler gereken süreyi verirse sorun olacağını düşünmüyorum" cevabını verdi.

'ONU SON ANDA KAYBEDEN TAKIMIN ŞANSSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Transfer döneminde Oğuz Aydın'ı son anda kaybeden takımın şanssız olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, "Biz her gün sıkı çalışıyoruz. Bu teknik direktör olarak benim kültürümün bir parçası. Sonra oyuncunun hazır olması gerekiyor. Zenit maçı benim için önemliydi. Oyuncuların rekabet için hazır olduğunu gösterdi. Oğuz bugün birçok mevkide oynadı. Vincenzo Montella'ya saygı duyarak söylüyorum bunu; 'Kendisi bu durumdan mutlu olmalı'. Onu transfer ederken son anda kaybeden takımın şanssız olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun bir ayağı başka bir kulüpteydi. Onu son anda aldık. 4-5 ay sonra çok iyi bir seviyeye geldi" diyerek sözlerini noktaladı.