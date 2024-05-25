Muğla'da Tazelenme Olimpiyatları Son Buldu - Son Dakika
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Spor

Muğla'da Tazelenme Olimpiyatları Son Buldu

Muğla\'da Tazelenme Olimpiyatları Son Buldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Tazelenme Olimpiyatları' voleybol finaliyle sona erdi. Olimpiyatlara Muğla, İzmir, Antalya ve Eskişehir'de açılan 'Tazelenme Üniversitesi' öğrencileri katıldı.

25.05.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Tazelenme Olimpiyatları' voleybol final karşılaşması ile sona erdi.

Türkiye'de ilk defa Muğla, İzmir, Antalya ve Eskişehir'de açılan ve 60 yaş üzeri öğrencilerin kabul edildiği 'Tazelenme Üniversitesi' öğrencilerinin katıldığı olimpiyatlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) ev sahipliğinde yapıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi açık ve kapalı salonlarında 3 gün süren 4'üncü Tazelenme Olimpiyatlarında masa tenisi, voleybol, bocce, oryantiring, gülle, bayrak yarışı, yürüyüş kategorilerinde yarışlar düzenlendi.

Olimpiyatlara, Muğla Sıtkı Koçman Merkez Kampüsü, Milas, Marmaris, Köyceğiz ve Ula Kampüsü, Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rahabilitasyon Merkezi, Fethiye Belediyesi Huzurevi ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi katılım sağladı.

Üç gün süren yarışmalar sonunda tüm branşlarda dereceye giren Tazelenme Üniversitesi sporcularına madalyaları ve takımlara kupaları Voleybol final maçının ardından düzenlenen tören ile verildi.

Muğla Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna, üç gün süren Tazelenme Olimpiyatlarında amacın birlik, beraberlik ve değişik ilçe ve illerden gelen 60 yaş üstü bireylerin tanışıp iyi vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Tuna, "Tazelenme olimpiyatlarının bu yıl 4'rncüsünü düzenledik. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi'nin bir faaliyeti olarak organize ettik. Bu yılki olimpiyatlarımıza 7 takım katıldı. Muğla merkez kampüs, Milas, Marmaris, Köyceğiz ve Ula. Bunun dışında Antalya Tazelenme Üniversitesi ile Menteşe ve Fethiye Huzurevi sakinleri katıldı. 7 branşta yarışlar düzenlendi. OIimpiyatların amacı 60 yaş üstü Tazelenme Üniversiteleri arasında dayanışma, birlik ve spor ruhunun geliştirilmesi. Türkiye'de 60 yaş üstü nüfus yüzde 10'ları geçti. Projenin bir amacı da yaşlı nüfus arasında bir farkındalık oluşturmak ve yaşlı vatandaşlarımıza alternatif bir yaşam biçimi önermek. Onları yaşlanmanın belirtilerin uzaklaşmasını sağlamak amacı ile bu sportif faaliyetleri gerçekleştiriyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'da Tazelenme Olimpiyatları Son Buldu - Son Dakika

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