Yattara'ya coşkulu karşılama - Son Dakika
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Yattara'ya coşkulu karşılama

22.08.2022 00:26
Yattara'ya coşkulu karşılama

MUĞLA'nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor'la 1 yıllığına anlaşan Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı.

MUĞLA'nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor'la 1 yıllığına anlaşan Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı.

Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig'de yer alan Ortaköyspor'un başarısı için ter dökecek.

İstanbul'dan kalkan uçakla Milas- Bodrum Havalimanı'na gelen Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı. Yattara, kulüp yöneticileri ve taraftarlarının olduğu konvoy eşliğinde Menteşe ilçesine geldi.

Yattara, Cumhuriyet Meydanı'nda omuzlara alındı. Davul-zurna eşliğinde oynayan Yattara ile 1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

- Muğla
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Trabzonspor, Kopenhag rövanşı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Kopenhag rövanşı hazırlıklarına başladı İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Denizli, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yattara'ya coşkulu karşılama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yattara'ya coşkulu karşılama - Son Dakika
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