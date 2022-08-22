Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig'de yer alan Ortaköyspor'un başarısı için ter dökecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Yattara'ya coşkulu karşılama - Son Dakika

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