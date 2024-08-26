Muğla Ula İlçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dev bir bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Spor

Muğla Ula İlçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dev bir bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak

Muğla Ula İlçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda dev bir bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak

Muğla'nın Ula İlçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tüm Türkiye'den katılımcıların yer alacağı dev bir bisiklet yarışına hazırlanıyor. Ula Kaymakamlığı himayelerinde gerçekleştirilecek olan yarış, Ula Göleti ve çevresinde 22,6 km'lik bir parkuru kapsayacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın da desteklediği yarış, Ula'nın bisikletin başkenti olma hedefine katkı sağlayacak.

26.08.2024 10:03  Güncelleme: 10:05
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Tüm Türkiye'de hatta dünyada Bisikletin başkenti olarak adlandırılan, belediyesinin logosunda Bisiklet bulunan Muğla'nın Ula İlçesi 30 Ağustos Zafer Bayramında tüm Türkiye'den katılımcıların yer alacağı dev bir bisiklet yarışına hazırlanıyor.

30 Ağustos'ta dağ bisikleti tutkunu 15-75 yaş sporcular Ula'da bir araya gelecek. Ula Kaymakamlığı himayelerinde Ula Belediyesi ve Ula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü destekleri ile gerçekleştirilecek '30 Ağustos Dağ Bisikleti Maraton Yarışı' Ula Göleti ve çevresinde içeren 22,6 km'lik bir parkuru kapsıyor. Yarışmacılar yaş kategorilerine göre bu parkuru 1'den 3'e kadar uzayan turlarla tamamlamaya çalışacaklar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın da desteklediği yarış kapsamında Ula, ilk defa ulaşım aracı olması dışında sportif anlamda da bisikletin başkenti olmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar birçok haberde her eve 2-3 bisiklet düşmesi ve bisikletin yaygın bir ulaşım aracı olarak kullanılması ile adını duyuran Ula bundan sonra birçok bisiklet organizasyonu ile bu konuda da tüm Türkiye'de isminden bahsettirmek istiyor.

Yarış 30 Ağustos'ta

Yarış 30 Ağustosta olması nedeni ile de ayrı bir anlam taşıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenecek yarışın geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. Saat 16: 00 da başlayacak yarışın ödül töreni Ula Merkez'de saat 19: 00 da gerçekleştirilecek.

Ula bisikletin her alanında marka olmada kararlı

Ula'nın bisikletteki ününün içini doldurmada kararlı olduğunu söyleyen Federasyon Muğla Temsilcisi İlker Cömert; " Bodrum'da, Fethiye'de, Marmaris'te, Milas'ta önemli yarışlar yaptık. Fakat Ula ilçemiz logosunda bisiklet olan tüm Türkiye'de bisiklet kullanımı açısından dikkat çeken bir ilçemiz. Çok kıymetli bisikleti seven ve önemine inanan bir Kaymakamımız var. Bu yarışla ilgili olarak Sayın Kaymakamımız Mehmet Rıdvan Doğan önemli bir mesai harcadı. Yine Ula Belediye Başkanımız Mehmet Caner ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Yağmur Küçük'te büyük destek verdiler. Biz de Muğla Gençlik ve Spor il Müdürümüz Kazım Açıbaş'ın talimatları ile Federasyonumuzla görüşerek bu önemli yarışı Ula'mıza kazandırdık. 30 Ağustos'ta çok önemli sporcuları Ula ilçemizde misafir edeceğiz. 30 Ağustos Ula'da çok farklı çok özel geçecek" dedi.

Muğla'da ilk olacak

Muğla'da daha önce birçok yarış düzenlendiğini belirten Cömert, "Granfondolar, Milas MTB gibi birçok yarış düzenleyerek artık Antalya'dan sonra bisiklet turizminde biz de varız dedik. Bu son derece önemli. Bu yarışlara ilk defa bir MTB Maraton eklemenin heyecanını yaşıyoruz. MTB Maraton Dağ Bisikleti ile uzun bir parkuru içeren yarışmalara verilen isim. Yarışmacılar hem orman içi zorlu parkurda ter dökecekler, hem de şehir içinden geçecekler. Pedalların kıyasıya mücadelesi harika da bir seyir zevki oluşturacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla Ula İlçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dev bir bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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