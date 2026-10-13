Muğlaspor, Bursaspor maçı biletlerini satışa sundu, ev sahibi tribün 500 TL

Muğlaspor, Bursaspor maçı biletlerini satışa sundu, ev sahibi tribün 500 TLGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğlaspor'un Bursaspor'u konuk edeceği Trendyol 1'inci Lig 10'uncu hafta maçının biletleri satışa sunuldu. Ev sahibi tribün 500 TL, misafir tribün 650 TL, kalan 15 iç saha maçını kapsayan kombine 4 bin 500 TL; karşılaşma 15 Ekim Perşembe saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadyumu'nda.
MUĞLASPOR'UN Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Bursaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Yeşil-beyazlı ekipte ev sahibi tribün biletleri 500 TL, misafir tribün biletleri ise 650 TL olarak belirlendi. Sezonun kalan 15 iç saha maçını kapsayan kombineler ise 4 bin 500 TL'den satışa sunuldu. Muğlaspor ile Bursaspor ligde hafta içi mesaisinde 15 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: DHA
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