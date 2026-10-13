Muğlaspor, Bursaspor maçı biletlerini satışa sundu, ev sahibi tribün 500 TL - Son Dakika
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Muğlaspor, Bursaspor maçı biletlerini satışa sundu, ev sahibi tribün 500 TL

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Muğlaspor, Bursaspor maçı biletlerini satışa sundu, ev sahibi tribün 500 TL
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Muğlaspor'un Bursaspor'u konuk edeceği Trendyol 1'inci Lig 10'uncu hafta maçının biletleri satışa sunuldu. Ev sahibi tribün 500 TL, misafir tribün 650 TL, kalan 15 iç saha maçını kapsayan kombine 4 bin 500 TL; karşılaşma 15 Ekim Perşembe saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadyumu'nda.

MUĞLASPOR'UN Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Bursaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Yeşil-beyazlı ekipte ev sahibi tribün biletleri 500 TL, misafir tribün biletleri ise 650 TL olarak belirlendi. Sezonun kalan 15 iç saha maçını kapsayan kombineler ise 4 bin 500 TL'den satışa sunuldu. Muğlaspor ile Bursaspor ligde hafta içi mesaisinde 15 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkBursasporTrendyolMisafirFutbolMuğlaSporMaçSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğlaspor, Bursaspor maçı biletlerini satışa sundu, ev sahibi tribün 500 TL - Son Dakika
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