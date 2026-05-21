Muğlaspor\'un Şampiyonluk Bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde Dalgalandı

FUTBOLDA art arda 3 şampiyonlukla tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselerek Muğla'da büyük sevinç yaşatan Muğlaspor'un bayrağı, İstanbul semalarında dalgalandı. Yeşil-beyazlı ekibin dev bayrağı, Muğlaspor yönetimi tarafından İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılarak şampiyonluk coşkusu Boğaz'a taşındı. Her sezon şampiyon olan takımların İstanbul Boğazı'nda yaptığı bayrak asma gururunu bu kez Muğlalılar yaşadı. 2'nci Lig play-off finalinde Elazığspor'u seri penaltı atışları sonucu 8-7 mağlup ederek1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'un başarısı Türkiye'nin farklı noktalarında yankı uyandırmaya devam ediyor.

Final mücadelesinde büyük heyecan yaşayan yeşil-beyazlı ekip, geçen hafta Muğla'da düzenlenen organizasyonda şampiyonluk kupasını taraftarlarının önünde kaldırdı. Kentte günlerce süren kutlamaların ardından bu kez Muğlaspor'un dev bayrağı İstanbul'un simge noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde göndere çekildi. Türkiye'de gelenek haline gelen şampiyon takım bayrağının köprüye asılması uygulaması bu yıl da devam etti. Muğlaspor'un 1'inci Lig'e yükselmesinin ardından hazırlanan dev bayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. İstanbul Boğazı'nda dalgalanan yeşil-beyazlı bayrak, hem Muğlalılar hem de taraftarlar tarafından büyük gururla karşılandı.