Muğlaspor Yalçın Koşukavak\'la Anlaştı

YENİ sezonda 1'nci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli teknik adamın Muğla'ya gelip kongrede güven tazeleyen başkan Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşmelerde bulunduğu ve tarafların el sıkıştığı kaydedildi. Son görüşmelerin ardından ise Muğlaspor'un Yalçın Koşukavak'la resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yıllarca antrenörlük yaptıktan sonra kariyerine Karacabey Belediyespor'da başlayan deneyimli teknik adam, Altay, İstanbulspor, Gaziantep FK, Bursaspor, Denizlispor, Kayserispor, Manisa FK, Boluspor ve Ankara Keçiörengücü'nü çalıştırdı.

YASİN ABDİOĞLU DA AYRILDI

Muğlaspor, tecrübeli forveti Yasin Abdioğlu ile yollarını ayırdı. Yasin'in gidişiyle geçen sezonki as kadrodan giden oyuncu sayısı 6'ya çıktı. Daha önce İsmet Yumakoğulları, Abdurrahman Canlı, Sırat Yeşilördek, Mehmet Yiğit ve Muhammet Enes'le vedalaşan yeşil-beyazlılarda Yasin Abdioğlu da gitti. Geçen sezon 2'nci Lig'de yeşil-beyazlı formayı 36 resmi maçta giyen 30 yaşındaki futbolcu 2915 dakika süre aldı. Yasin Abdioğlu, 17 gol atıp 2 de asist yaparak takıma önemli katkı koydu.