Muhammet Khalvandi Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Muhammet Khalvandi Altın Madalya Hedefliyor

Muhammet Khalvandi Altın Madalya Hedefliyor

Milli ciritçi Khalvandi, Paris 2024'te gümüş madalya kazanarak Los Angeles 2028 için hazırlanıyor.

15.09.2024 12:18
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Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler cirit atma F57 sınıfında mücadele eden Muhammet Khalvandi, 11 atletin katıldığı finalde 49,97 metrelik atışıyla gümüş madalya kazandı.

İran'ın Kirmanşah kentinde dünyaya gelen ve 18 yaşına kadar çobanlık yapan Azerbaycan kökenli Muhammet Khalvandi, bir arkadaşından görüp başladığı ciritte olimpiyat ve dünya şampiyonlukları yaşadı.

Muhammet, 2019 yılında Türk milleti adına yarışmak istediği için Türkiye'ye geldi ve Bursagücü Spor Kulübü adına yarışmaya başladı. Muhammet Khalvandi, 2021'de ay-yıldızlı formayla Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon oldu, bir dünya şampiyonluğuna ve bir de dünya ikinciliğine ulaştı.

Türkiye'ye Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya gururunu yaşatan Muhammet, para cirit dalında madalya alan ilk sporcu ünvanını da kazanmış oldu.

Yaptığı dereceden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Muhammet Khalvandi, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır cirit attığını söyledi.

Türkiye'ye bu alandaki ilk paralimpik madalyasını kazandırdığı için gururlu olduğunu vurgulayan Muhammet, "Altın madalya için gittim oyunlara, derecem çok iyiydi. Antrenmanlarda 51 metreyi geçtim ama maalesef yarış sırasında yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle ikinci oldum." diye konuştu.

Finaller esnasında yaşadıklarından bahseden Muhammet Khalvandi, kalitesiz ciritler ve heyecanı nedeniyle ikinci olduğunu ifade etti.

Muhammet, şunları kaydetti:

"Benim için çok büyük bir başarı, bu madalyayı milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum. Çünkü benim her şeyim var. Dualar, destekler, antrenman imkanları, milli kamplar, oteller için herkese çok teşekkür ediyorum. Bu madalyayı kendim için değil, milletim için kazandım. Milletimin bu başarılarla mutlu olması benim için çok önemli, madalya önemli ama milletim daha önemli benim için. Bu benim üçüncü olimpiyatım, 2012 ve 2016'da birinci oldum. Ben 2019'da Türkiye'ye gelip vatandaşlık aldım, kulüp başkanımız sayesinde, çok emek verdi benim için. Paralimpik oyunları için her sporcu büyük emek harcıyor, çok çalışıyor, o yüzden bu çok büyük bir organizasyon. Heyecan ve stres çok normal, korkuyordum orada. Yarış öncesi gece saat 03.00'te yatabildim, ertesi gün ne yapacağımı düşündüm. Eskiden başarım vardı, tecrübesiz değildim, yarışları, rakipleri ve hakemleri izledim. Bu benim için biraz motivasyon oldu, enerji verdi."

"Los Angeles'ta çok daha büyük bir başarı kazanacağız inşallah"

Paris'e kendi ciridini götürmediği için yanlış yaptığını belirten Muhammet Khalvandi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müsabakalarda bize kötü ciritler getirildi. O yüzden biraz kendi derecemi atamadım, 5 ay önce Mersin'de 51,60 metre atarak dünya rekoru kırmıştım ama Paris'te 49,97 metre attım. Kısmet böyleymiş, çok şükür bu madalyayı ülkem için aldım, o yüzden mutluyum. Şimdiden 2028'de ABD'de yapılacak oyunları düşünüyorum, orada altın madalya almak için çalışıyorum. Allah izin verirse, Cumhurbaşkanımız, Bakanlığımız, federasyon başkanlığımız, kulüp başkanımız destek veriyor. Los Angeles'a altın için gideceğim, söz vermiyorum ama altın için çalışacağım inşallah. Önümüzde dünya ve Avrupa şampiyonaları var. Bunlar büyük yarışlar ama benim için en önemlisi 2028 Paralimpik Oyunları. Orada çok daha büyük bir başarı kazanacağız inşallah. Sadece ben değil, tüm sporcular için böyledir. İnşallah gittiğimiz tüm bu yarışmalardan altın madalya alıp geliriz."

"Bu başarı burada bitmeyecek"

Bursagücü Spor Kulübü Başkanı Hayrettin Özbağkıran ise kulüplerinde 8 branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislerinde çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Özbağkıran, "Bu başarı burada bitmeyecek. Olimpiyat derecesi çok önemli, biz çok mutluyuz gerçekten. Bursa da mutlu oldu. İlk defa Aysel Özgan kardeşimizle birlikte Muhammet kardeşimiz Bursa'ya gümüş madalya getirdi. Olimpiyatlarda ilk defa Hatice Kübra bir üçüncülük getirmişti Bursa'ya. Bundan sonraki hedefimiz altın madalya. İnşallah Los Angeles'tan en az iki, üç madalya bekliyoruz. Yani altın da orada alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Muhammet Khalvandi gibi sporcuların özellikle Türkiye'yi tercih ettiğini anlatan Özbağkıran, şunları ifade etti:

"Zaten onlarla farkımız yok. Onlar da oranın Azerbaycanlıları, Türkler, vatandaşlarımız bizim. Bu sporcular istisnai sporcular. Buraya gelen bu sporcular zaten kendini ispatlamış, kendi dalında en üst seviyede. İki olimpiyat şampiyonluğu olan sporcu Muhammet Khalvandi. Kendisi özellikle burayı tercih etti. 'Ben bütün varlığımla Türkiye için mücadele vermek istiyorum.' dedi. Burada biz son 5-6 yıldır kendisiyle çalışıyoruz. Çok uzun süreçler yaşadık, çok sıkıntılı süreçler yaşandı. Vatandaşlık konuları filan sağ olsun çok destek oldu büyüklerimiz. Bakanlığımız, federasyonlarımız bu konuda çok destek oldu. Zaten biz kendi tesisimiz olmadığı için Gençlik Spor Bakanlığının tesislerini kullanıyoruz."

Kaynak: AA

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