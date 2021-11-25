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Munir Mohamedi: "En az gol yiyen takım olarak çıkışımızı sürdüreceğiz" - Son Dakika

Munir Mohamedi: "En az gol yiyen takım olarak çıkışımızı sürdüreceğiz"

25.11.2021 11:42

- Munir Mohamedi: "En az gol yiyen takım olarak çıkışımızı sürdüreceğiz" Hatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi: "Künefe yemeyi çok seviyorum" Spor Toto Süper Lig'de en az gol yiyen takımlar arasında yer alan Hatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi, ligin sonlarına doğru da en az gol yiyen takım...

- Munir Mohamedi: "En az gol yiyen takım olarak çıkışımızı sürdüreceğiz"

Hatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi:

"Künefe yemeyi çok seviyorum"

HATAY - Spor Toto Süper Lig'de en az gol yiyen takımlar arasında yer alan Hatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi, ligin sonlarına doğru da en az gol yiyen takım olarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Hatay'da olmaktan mutlu olduğunu, futbolu Hatayspor'da da bırakabileceğini söyleyen Munir, en çok künefeyi sevdiğini belirtti.

Süper Lig'de 13 hafta itibari ile 26 puanla ikinci sırada yer alan Hatayspor, kalesinde gördüğü 10 golle Konyaspor ile birlikte ligin en az gol yiyen takımları arasında yer alıyor. Bu sezonki çıkışını ve zirve takibini sürdüren bordo-beyazlı ekibin başarılı kalecisi Munir Mohamedi bu başarının takım olmaktan geçtiğini söyledi.

32 yaşındaki Munir Mohamedi daha önce de Türkiye'den teklif aldığını belirterek, " 2018 Dünya Kupası'ndan sonra birkaç Türk takımından teklif aldım. Ama İspanya'daydım, kontratım vardı, kendi şehrime yakındım. Orada rahat olduğum için kalmayı tercih ettim" dedi.

Faslı kaleci, takım halinde defans hatlarını korudukları takdirde başarılı olacaklarını belirterek, "Tabi ki iyi gidiyoruz. Ligin en az gol yiyen takımıyız ama bunu bana bağlamamak lazım. Çünkü bunu takım olarak yapabiliyoruz. Sadece defanstan, kaleciden değil forvetten süregelen defans kurgusu bu. Ama oyuncuların yapması gereken bunlar, ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü ne kadar takım halinde defans hatlarını korursak o kadar başarılı oluruz. Bunu sadece bana bağlamamak lazım. Ayrıca eğer böyle devam edersek ligin sonlarına doğru en az gol yiyen takım çıkışımızı sürdüreceğiz. Böyle de devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Avrupa'ya gitmek istiyoruz"

Geçen sezon Avrupa'ya çok yakın olduklarını ama kaçırdıklarını belirten Munir, bu sezon Avrupa kupalarına gitmek istediklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Tabi ki Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Geçen sezon çok yakındık gitmeye ama gidemedik. Şu anda ilk hedefimiz pazar günü Sivasspor maçında galip gelmek. Maç maç gidersek hedefimize daha çok yaklaşırız. Tabi ki takım olarak Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Hatayspor ve taraftarlarına güzel bir hikaye yaşatmak istiyoruz. Geçen sene kıyısından döndük, gidemedik. Bu sene gitmek istiyoruz. Çünkü stadımızda da güzel bir ambiyans var. Takım halinde çalışıp, ligi en iyi yerde bitirip, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Zaten bunu da arkadaşlarımızla konuşuyoruz."

"Hatay'da olmaktan çok mutluyum"

Munir Mohamedi aile ortamı olduğu zaman başarının geldiğini ve Hatay'da olmaktan mutlu olduğu belirterek, "Burada olmaktan, Türkiye'de, Hatayspor'da olmaktan dürüstçe söyleyebilirim ki çok mutluyum. Çünkü burada dışarıda rahatım, taraftarımızın ilgisi, takımın ilgisinden dolayı kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu da sahaya yansıyor. Antrenmanlar iyi geçtiğinde, dışarıda ilgi gördüğünde, aile ortamı olduğu zaman başarı geliyor. Gelecek planlamamla ilgili olarak burada da bitirebilirim ama şu anda çok bir şey söyleyemem. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de yemeklerde aşırı baharat kullanıldığını, kilo almamak için buna dikkat ettiğini ve en çok künefe yemeyi sevdiğini belirten Munir, "İspanya ile Türkiye'yi yemek konusunda karşılaştırırsak Türkiye'de aşırı baharat kullanılıyor. Çok çeşitli baharatları var. Tabi ben yemek söylediğim zaman buna dikkat etmem lazım, sürekli sipariş verdiğimiz zaman veya yemek istediğim zaman baharatsız ve acısız olsun diye sürekli bunları söylüyorum. Çünkü bunlara dikkat etmem gerek, bunlara dikkat etmezsem kesin kilo alırım. Ama ben orijinal olarak Arabım. Arap olduğum için annemde evde Arap mutfağını yaptığı için birbirine çok yakın. Hatay'ın yemeklerini çok beğeniyorum. Birçok sevdiğim yemek var ama en çok beğenerek yediğim künefe" dedi.

Faslı file bekçisi, Türkçe olarak "merhaba, nasılsın, gel, görüşürüz, günaydın" gibi kelimeleri öğrendiğini de sözlerine ekledi.

Munir Mohamedi: En az gol yiyen takım olarak çıkışımızı sürdüreceğiz
Munir Mohamedi: En az gol yiyen takım olarak çıkışımızı sürdüreceğiz
Munir Mohamedi: En az gol yiyen takım olarak çıkışımızı sürdüreceğiz
Munir Mohamedi: En az gol yiyen takım olarak çıkışımızı sürdüreceğiz
Munir Mohamedi: En az gol yiyen takım olarak çıkışımızı sürdüreceğiz
Munir Mohamedi: En az gol yiyen takım olarak çıkışımızı sürdüreceğiz

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Türkiye, Hatay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Munir Mohamedi: 'En az gol yiyen takım olarak çıkışımızı sürdüreceğiz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Munir Mohamedi: "En az gol yiyen takım olarak çıkışımızı sürdüreceğiz" - Son Dakika
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