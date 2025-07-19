Murat Şahin'den Ligin Favorisi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Murat Şahin'den Ligin Favorisi Açıklaması

19.07.2025 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Şahin, kadro koruma ve Süper Lig hedeflerini vurgulayarak, iddialı bir sezon beklediklerini belirtti.

Murat Şahin: Kadromuzu korur, o isteği ve arzuyu gösterirsek ligin favorilerinden oluruz

'Geçen sezon farkı kapatmak için riskli oyun tercih ettik'

'Düştüğümüz yere geri çıkmak için geri çalışacağız'

'Oyuncularımı güçlerine inandırmak için Süper Lig takımları ile maç yapmak istedim'

'Kulübün lehine gelen bir transfer teklifi yok'

TRANSFER

- Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor.

GALATASARAY

10.30 Sarı-kırmızılılar, yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak.

15.00 Sarı-kırmızılı ekip, yurt dışı kampı için Avusturya'ya gidecek.

19.00 Kafilenin Avusturya'da karşılanması.

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2'inci Ön Eleme maçında karşılaşacağı Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor.

BAŞAKŞEHİR

-- Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme maçında karşılaşacağı Cherno More Varna maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR

-Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

17.00 Gaziantep FK - Hatayspor

18.00 Göztepe - Vukovar

18.00 Kasımpaşa - Hull City

20.00 Samsunspor - Westerlo

VOLEYBOL

- Erkekler Milletler Ligi

09.30 Türkiye - Brezilya

Kaynak: DHA

Murat Şahin, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Şahin'den Ligin Favorisi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
Mastercard ve Visa’ya soruşturma başlatıldı Mastercard ve Visa'ya soruşturma başlatıldı
İzinsiz kullanım teyit edildi Nuri Bilge Ceylan’a telif şoku İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu
Yasak aşk dehşeti Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı Yasak aşk dehşeti! Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü 4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü

09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
14:11
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
14:02
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
14:01
Benzema’nın son hali şaşırttı Arabistan’da 10 yaş yaşlandı
Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı
13:59
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber Ramazan Bayramı tatili yok
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber! Ramazan Bayramı tatili yok
13:58
Nilperi Şahinkaya’dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
Nilperi Şahinkaya'dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
13:36
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a gitti
Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti
13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
13:09
Trafikte ’kaynak’ yapanlar yandı Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
13:09
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
13:03
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
13:02
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 11:08:31. #7.12#
SON DAKİKA: Murat Şahin'den Ligin Favorisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.