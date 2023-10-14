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Derbi öncesinde kırık şüphesiyle MR'ı çekilen Muslera'da korkulan olmadı - Son Dakika

Derbi öncesinde kırık şüphesiyle MR'ı çekilen Muslera'da korkulan olmadı

Son Güncelleme: 14.10.2023 14:17

Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Fernando Muslera'nın kırık şüphesiyle MR'ı çekildi. Bir soruna rastlanmayan deneyimli eldiven, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Fernando Muslera yürekleri ağza getirdi. Antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışan deneyimli eldivenin parmağında kırık şüphesi nedeniyle MR'ı çekildi.

DERBİDE OYNAYACAK

Muslera'nın MR sonuçlarında bir probleme rastlanmadı. Deneyimli eldiven, Beşiktaş ile oynanacak derbide sahada yer alabilecek.

DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele 21 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray, Beşiktaş, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi öncesinde kırık şüphesiyle MR'ı çekilen Muslera'da korkulan olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derbi öncesinde kırık şüphesiyle MR'ı çekilen Muslera'da korkulan olmadı - Son Dakika
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