Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Fernando Muslera yürekleri ağza getirdi. Antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışan deneyimli eldivenin parmağında kırık şüphesi nedeniyle MR'ı çekildi.
Muslera'nın MR sonuçlarında bir probleme rastlanmadı. Deneyimli eldiven, Beşiktaş ile oynanacak derbide sahada yer alabilecek.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele 21 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.
Son Dakika › Spor › Derbi öncesinde kırık şüphesiyle MR'ı çekilen Muslera'da korkulan olmadı - Son Dakika