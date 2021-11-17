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Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi - Son Dakika

Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi

17.11.2021 14:17
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi

Bolivya'ya 3-0 kaybeden Uruguay'ın Dünya Kupası şansı çok azaldı, fatura Muslera'ya kesildi. Muslera, Messi'den yediği ilginç golün aynısını yedi. Takım kaptanı Godin, golden sonra Muslera'ya fırça attı. Takım arkadaşları ve taraftarlar Muslera'ya isyan etti.

Geçtiğimiz sezon Rize'de talihsiz sakatlık yaşayan ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan Muslera, bir türlü eski görüntüsüne dönemedi. Galatasaray'da sezona hatalarla başlayan Muslera, son zamanlarda bunları törpülese de Uruguay Milli Takımı'nda toparlayamıyor.

Uruguaylılar Muslera'yı sildi! Yediği goller sabırları taşırdı, takım kaptanından fırça yedi

ELİNDEN KAÇIRDI

Karşılaşmanın 29. dakikasında Carlos Arce'nin ortasında topu elinden kaçıran Muslera, kendi kalesine gol attı. Kaptan Godin, ağlara giden topu çıkarmaya giderken çılgına döndü. Muslera'ya söylendi.

Uruguaylılar Muslera'yı sildi! Yediği goller sabırları taşırdı, takım kaptanından fırça yedi

HERKES İSYAN ETTİ

Milli Takım'da neredeyse her maç bir skandal gol yiyen tecrübeli kalecinin artık formayı bırakması gerektiği şeklinde görüş belirtenler var. Muslera hakkında Uruguay'da yapılan bir caps, dünya genelinde spor siteleri sayfalarında adeta elden ele dolaştı.

Uruguaylılar Muslera'yı sildi! Yediği goller sabırları taşırdı, takım kaptanından fırça yedi
Uruguaylılar Muslera'yı sildi! Yediği goller sabırları taşırdı, takım kaptanından fırça yedi
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi

Uruguay, Muslera, Milli, İsyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi - Son Dakika
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