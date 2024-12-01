Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı

Metin Çetinkaya:

bizimde böyle bir hocamız vardı 83 senesinde konya seydişehiri çalıştırıyordı subaydı arif adındaydı. kara suratına bakınca dövülmekten kötü oluyordun konyalı adam aşığıydı konyalıdan başkasını sahaya ayak bastırmazdı. kıçımızı yırtmamıza rağmen illede konyalı diyordu....sıkışınca zora kalınca rakiplere bak benim tabancam var göstereyim mi ayakları yapardı ..yöneticilerde az değidi Etibank Alimyum fabrika parasını baba parası gibi harcarlardı. ozaman hakemlerin odasını kral gibi döşer dolaba devre arasında açılmak üzere süpriz hediyeler bırakırlardı..takım korkudanmıdır kinder süpriz yumurların azizliğinden midir şampiyon olmuştu..Şimdi seydişehirden eser yok Bu hocayla devam etsin karşıyaka..şimdiden şampiyonluğunu kutlarım..