Karşıyaka, 3. Lig 1. Grup'un 13. haftasında Silifke Belediyespor'a konuk oldu. Silifke İlçe Stadı'nda oynana maçında 31. dakikasında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.
Ev sahibi takım 31. dakikada Burak Evren'in golüyle 1-0 öne geçerken, golün ardından çılgına dönen Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay sinirlerine hakim olamadı ve sahaya girdi.
Orta sahaya kadar gelen Akçay, futbolcusu Bedirhan Altunbaş'ın üzerine yürüdü. Karşıyakalı futbolcuların araya girmesiyle saha dışına çıkarılan tecrübeli teknik adam, hakem Mehmet Terece tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.
Son Dakika › Spor › Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı - Son Dakika
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