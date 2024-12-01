Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı - Son Dakika
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Spor

Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı

Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı

Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Silifke Belediyespor maçında yedikleri golün ardından sinirlenerek sahaya girdi ve kendi futbolcusu Bedirhan Altunbaş'ın üzerin yürüdü. Diğer futbolcuların araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışılan Akçay, hakem Mehmet Terece tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

01.12.2024 16:11
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Karşıyaka, 3. Lig 1. Grup'un 13. haftasında Silifke Belediyespor'a konuk oldu. Silifke İlçe Stadı'nda oynana maçında 31. dakikasında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY SAHAYA GİRDİ

Ev sahibi takım 31. dakikada Burak Evren'in golüyle 1-0 öne geçerken, golün ardından çılgına dönen Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay sinirlerine hakim olamadı ve sahaya girdi.

FUTBOLCUSU İLE TARTIŞTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Orta sahaya kadar gelen Akçay, futbolcusu Bedirhan Altunbaş'ın üzerine yürüdü. Karşıyakalı futbolcuların araya girmesiyle saha dışına çıkarılan tecrübeli teknik adam, hakem Mehmet Terece tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

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Son Dakika Spor Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Derhal Kovulsun 24 4 Yanıtla
  • Behzat:
    reşit hoca Batman petrolu da yarı yolda bıraktı kovun gitsin. 11 1 Yanıtla
  • Necmi K:
    Trabzonlu olarak söylüyorum bu adamı fasulya harragina tikine oturtmak lazım. 10 1 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Buda kendini kuru fasülye gibi nimetten sayıyo diyecegim, Fasülye ye ayıp olacak, yol verin gitsin 5 1 Yanıtla
  • Metin Çetinkaya:
    bizimde böyle bir hocamız vardı 83 senesinde konya seydişehiri çalıştırıyordı subaydı arif adındaydı. kara suratına bakınca dövülmekten kötü oluyordun konyalı adam aşığıydı konyalıdan başkasını sahaya ayak bastırmazdı. kıçımızı yırtmamıza rağmen illede konyalı diyordu....sıkışınca zora kalınca rakiplere bak benim tabancam var göstereyim mi ayakları yapardı ..yöneticilerde az değidi Etibank Alimyum fabrika parasını baba parası gibi harcarlardı. ozaman hakemlerin odasını kral gibi döşer dolaba devre arasında açılmak üzere süpriz hediyeler bırakırlardı..takım korkudanmıdır kinder süpriz yumurların azizliğinden midir şampiyon olmuştu..Şimdi seydişehirden eser yok Bu hocayla devam etsin karşıyaka..şimdiden şampiyonluğunu kutlarım.. 0 0 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    O kadar insan ve kameralar önünde bunu yapıyorsa kim bilir antrenmanlarda kapalı kapılar ardında oyunculara ne zulümler yapıyordur. Tolunay kafkas, yılmaz vural bir de bu adamdan nefret ediyorum 0 0 Yanıtla
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