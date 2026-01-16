Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın

Haberin Videosunu İzleyin
Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın
16.01.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın
Haber Videosu

Galatasaray'ın Can Armando Güner ile anlaşmaya vardığı, oyuncunun FIFA sorunu yaşamamak için Almanya'ya dönerek Mönchengladbach U-19 ile çalıştığı belirtildi. Galatasaray ocak ayında cüzi bir bonservisle transferi bitirmek istiyor; uzlaşma olmazsa plan sezon sonuna kaldı.

Galatasaray, genç kanat oyuncusu Can Armando Güner transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği 18 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya vardığı belirtilirken, sürecin kulübü Borussia Mönchengladbach ile yapılacak görüşmelere bağlı olarak şekilleneceği ifade edildi.

FIFA SORUNU YAŞAMAMAK İÇİN ALMANYA'YA DÖNDÜ

Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın projesine ikna olan Can Armando Güner, sürecin "FIFA'lık" bir problem doğurmaması adına Almanya'ya geri döndü. 2008 doğumlu oyuncunun Mönchengladbach U-19 takımıyla antrenmanlara devam ettiği aktarıldı.

Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın

GALATASARAY OCAK AYINDA KADROYA KATMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın, Can Armando Güner'i ocak ayında cüzi bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Alman kulübüyle uzlaşma zemini aradığı kaydedildi.

UZLAŞMA OLMAZSA SEZON SONU FORMÜLÜ

Borussia Mönchengladbach'ın anlaşmaya yanaşmaması halinde Galatasaray'ın transferi sezon sonuna bırakacağı ifade edildi. Bu senaryoda genç oyuncunun sezon sonunda sarı-kırmızılılara katılacağı aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN TAKİPLEŞME

Transfer süreci sürerken Can Armando Güner'in Galatasaraylı yetkililer Abdullah Kavukcu ve Fatih Demireli'yi sosyal medya hesabından takibe aldığı belirtildi. Ayrıca Abdullah Kavukcu'nun da genç oyuncuyu takip ettiği kaydedildi.

Mönchengladbach, Galatasaray, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Fenerbahçe’ye Musaba’dan müjdeli haber Fenerbahçe'ye Musaba'dan müjdeli haber
TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

10:01
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
10:01
Galatasaray’dan UEFA’ya borçsuzluk raporu
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu
09:38
Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray taraftarını kahreden haber
09:28
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
06:51
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi
Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
06:14
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı
Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 10:11:44. #7.11#
SON DAKİKA: Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.