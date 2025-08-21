Nafaka davasında karar! Icardi Wanda\'ya servet ödeyecek

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile 10 yıllık eşi Wanda Nara'nın olaylı boşanma sürecinde nafaka davası sonuçlandı. Çiftin evliliklerinden iki kız çocuğu bulunuyordu.

RESMEN SERVET ÖDEYECEK

Mahkeme, Icardi'nin 110 bin dolarlık çocuk nafakasının yanı sıra 3 bin 500 dolarlık faiz ve masrafları da ödemesine karar verdi. Böylece Arjantinli yıldız, toplamda yüzbinlerce dolarlık bir ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı.

Arjantin yasalarına göre borcunu ödemeyen kişilerin ülkeden ayrılmasına izin verilmiyor. Bu nedenle Mauro Icardi, Türkiye'den memleketine gittiğinde nafaka borcunu ödemek zorunda kalacak.