Nafia Kuş: Los Angeles\'ta koleksiyonumun eksik parçasını tamamlayacağım

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar tekvandoda +67 kiloda bronz madalya kazanan Nafia Kuş, "Ülkemi en güzel şekilde temsil etmeye çalıştım. Tabii ki orada altın madalya kazanmayı çok isterdim ama nasip olmadı. İnşallah Los Angeles 'ta koleksiyonumun eksik parçasını tamamlayacağım" dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular yurda döndü. Kadınlar tekvando +67 kiloda bronz madalya kazanan Nafia Kuş, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde sadece olimpiyat altın madalyasının eksik kaldığını dile getiren Nafia Kuş, 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek olimpiyat oyunlarında bu eksiği tamamlamak istediğini söyledi. Milli tekvandocu, "Ülkeme bu madalyayı kazandırdığım için çok mutluyum, çok gururluyum. Tabii ki gönül isterdi ki altın madalya ama oranın atmosferi inanılmazdı. Çok güzeldi daha önce ben Tokyo'da yarıştım ama seyircisiz olduğu için o atmosferi yaşayamadık ama burada dolu dizgin yaşadık diyebilirim. İnanılmaz bir atmosfer vardır. Yarı finalde Fransız rakibime karşı on bin kişilik bir salonda dövüştüm. 9 bin 900 taraftarın hep birlikte bağırdıklarını düşünün. Gerçekten inanılmaz, ister istemez üzerimde bir baskı da vardı. Ülkemi en güzel şekilde temsil etmeye çalıştım. Tabii ki orada altın madalya kazanmayı çok isterdim ama nasip olmadı. İnşallah Los Angeles'ta koleksiyonumun eksik parçasını tamamlayacağım. Diğer katıldığım kategorilerde, yarışmalarda altın madalyam var ama şu an sadece olimpiyat altın madalyası eksik kaldı" ifadelerini kullandı.

"HAYALİM HER ZAMAN ZİRVEDE OLMAK, İSTİKLAL MARŞI'MIZI OKUTMAK, BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK"

Olimpiyatta mücadele eden bütün sporcuların hedefinin ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade eden Nafia Kuş, "Burada madalya almak tabii ki çok gurur verici. Hayalim her zaman zirvede olmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak. Benim ve tüm takım arkadaşlarımın inanınki tek bir hedefi var orada. Ülkemizi en güzel şeklide temsil etmek. Orada İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı dalgalandırmak. Gerçekten bunun arkasında inanılmaz fedakarlıklar, inanılmaz emek yatıyor. Her bir takım arkadaşımın orada elinden geleni fazlasını yapmaya çalıştı. Psikolojik sebeplerden dolayı bazı şeyler oldu ister istemez. Bazıları baş edebildi bazıları baş edemedi. Şu an sadece bizler madalya kazandık. Diğer takım arkadaşlarım kazanamadı. Bizlere nasip oldu bu madalya. Bir sonraki olimpiyatta inanıyorum ki kadromuz giderek genişleyecek ve nice şampiyonlar, ikinciler üçüncüler kazanacağız" diye konuştu.

"BİR SONRAKİ OLİMPİYAT DA ÇOK DAHA GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

Desteklerinden dolayı herkese teşekkürlerini ileten Nafia Kuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizlere verdiği maddi manevi desteklerden dolayı bakanlığımıza çok teşekkür ederim. Beni hem sahada hem saha dışında güzel bir şekilde destekledikleri için federasyonumuza çok teşekkür ederim. Federasyon başkanımız Metin Şahin'e, teknik direktörüm Malik Şahin ve teknik ekibine, kulübüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, başkanım Fatih Keleş, genel sekreter Adem Arslanoğlu'na çok teşekkür ederim. Buradan bir teşekkürü de fizyoterapistim Elman'a etmek istiyorum. Her zaman sakatlıklarımın arkasında gizli kahramanım oydu. Her zaman beni şampiyon bacak diyerek destekledi. Bende ona şampiyon bacak bu sefer şampiyon olamadı ama Los Angeles'ta olacak diyorum. Ona söz vermek istiyorum. Gerçekten arkada inanılmaz bir fedakarlık yatıyor. İnşallah bir sonraki olimpiyat da çok daha güzel şeyler olacak."