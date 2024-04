Spor

- Narin Yakut: "Milli takımda neyimiz var, yok her türlü veriyoruz"

İSTANBUL - A Milli Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Narin Yakut, Süper Lig'deki mental ve fiziksel yorgunluklarını ay-yıldızlı takıma yansıtmadıklarını söyleyerek, "Burası Türk Milli Takımı olduğu için neyimiz var, yok her türlü veriyoruz" dedi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına hazırlanıyor. Milli takım, gruptaki beşinci maçında 3 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da Rize'de Karadağ'ı ağırlayacak. Bu müsabaka öncesi ay-yıldızlı futbolcu Narin Yakut, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Herhangi bir tedirginlik, korku gibi hissiyatlara kapılmıyoruz"

Kamp sürecinin değerlendirerek sözlerine başlayan Yakut, "Bundan önceki kampımız çok güzel ve verimli bir şekilde geçti. Rakibimizle nasıl karşılaşacağımız, nasıl bir taktikle oynayacağımız belli. Bunun için uzun süredir çalışıyoruz. Hazır bir şekildeyiz. Oraya gittiğimizde neyle karşılaşacağımıza hazırlandık en azından. Çok heyecanla çıkacağız çünkü İsviçre gerçekten kuvvetli bir takım. Ama zamanında takımımız, Almanya ve Portekiz gibi çok güzel rakiplerle mücadele etti ve çok mükemmel mücadele etti. Bu yüzden herhangi bir tedirginlik, korku gibi hissiyatlara kapılmıyoruz. İsviçre maçının galibiyetinden sonra inşallah Macaristan'a karşı burada güzel bir galibiyetle kapatmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendi seviyemizi, hatalarımızı gördük"

Yunanistan ve Romanya ile ocak ayında oynanan hazırlık maçlarının İsviçre ve Macaristan'la yapılacak müsabakalar öncesi kendileri için iyi bir test olduğunu dile getiren Narin Yakut, "İki takım da B Ligi'nden düştü biliyorsunuz. Bu yüzden B Ligi'nde nasıl bir hazırlanma süreci geçireceğimizi denemek için çok mantıklı bir hazırlık maçıydı. Kendi seviyemizi görmemiz gerektiğini, eksiklerimizi görmemiz gerektiğini sağlayan bir hazırlık maçıydı. Zaten kamp içerisine dahil olması çok mantıklıydı. Kendi seviyemizi, hatalarımızı gördük ve İsviçre ile Macaristan için o eksiklerimizi kapatmak için yapılan bir hazırlık maçıydı. Gayet güzel geçtiğini düşünüyorum ben açıkçası. Çok verimli oldu aslında" şeklinde konuştu.

"Güzel bir şampiyonluk yarışı var"

Milli futbolcu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışının kendilerini fiziksel ve mental olarak nasıl etkilediğine yönelik gelen bir soruya da, "Tabii ki de ligin son demlerine kaldık. 3-4 hafta kaldı. Güzel bir şampiyonluk yarışı var aynı zamanda. Ama hiç problem değil, çünkü burası Türk Milli Takımı olduğu için burada neyimiz var, yok her türlü veriyoruz. Oradaki yorgunluk, mental yorgunluk orada kalıyor. Buraya geldiğimizde sıfırdan tekrardan başlıyoruz. Oradaki yorgunlukları bırakıyoruz genelde" cevabını verdi.

"Her şeye hazırlıklıyız"

İsviçre Milli Takımı'nda önemli oyuncuların bulunduğuna dikkat çeken Yakut, "İsmen olarak hazırlanmadık ama. Tabii ki de bire bir oyuncu analizleri yapıyoruz fakat her oyuncuyu her şekilde tanımaya çalışıyoruz. Hangi ayağını kullandığından, nasıl bir pozisyon aldığına dair özellikle sadece bir oyuncuya odaklandığımız birisi yok aslında. Tamamen bütün yedek oyuncularının girebilecek ihtimalleri dahi düşünüyoruz. Her şeye hazırlıklıyız" diye konuştu.

"Artık büyük kitlelere hitap etmek çok güzel bir şey"

Pendik Stadyumu'nda oynanacak Macaristan karşılaşması öncesi taraftarlara seslenen tecrübeli oyuncu, "Açıkçası zaten Çorum'da ve Mersin'de çok büyük bir kitleyle oynadık. Aynı zamanda kadın futbolunun fenomen bir şekilde Türkiye'ye yansıması çok güzel bir şey. Artık büyük kitlelere hitap etmek çok güzel bir şey. Ki Türk Milli formasıyla Türkiye'de halkımızın önünde oynamak ayrı bir heyecan verici. Yine aynı şekilde Pendik stadyumunda da bir sürü halkın bizi karşılayacağını ve onlara güzel bir galibiyet vereceğimize eminim" dedi.