Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Liverpool'un efsane isimlerinden Mohamed Salah, kulüpteki geleceğine dair kararını resmen açıkladı.

SEZON SONUNDA AYRILIYOR

Mısırlı yıldız, yaptığı açıklamada sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duyurdu. Bu karar, hem kulüp hem de taraftarlar için bir devrin sonu olarak değerlendirildi.

ESKİ FOTOĞRAFI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Salah'ın ayrılık kararının ardından, Basel'e imza atmak için Avrupa'ya ilk geldiği döneme ait fotoğrafı yeniden gündeme geldi. O karede yıldız futbolcunun oldukça zayıf ve cılız hali dikkat çekti.

BÜYÜK DEĞİŞİM

Genç yaşlarda mütevazı bir başlangıç yapan Salah'ın, yıllar içinde dünya futbolunun zirvesine çıkması "nereden nereye" yorumlarını beraberinde getirdi. Liverpool'da sayısız başarıya imza atan Salah, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.