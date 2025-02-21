Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş - Son Dakika
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Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht-Fenerbahçe maçının 15 dakika boyunca durmasına neden olan tribündeki skandal olayın görüntülerine ulaşıldı. Belçikalı bir holiganın Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövdüğü görüldü.

21.02.2025 00:58  Güncelleme: 01:20
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk oldu. Müsabaka, Belçikalı taraftarların bulunduğu tribünde Fenerbahçeli taraftara yapılan salıdırı nedeniyle 15 dakikada durdu. Maçın iptal olmasına bile sebep olabilecek görüntüler ortaya çıktı.

ÖLDÜRESİNE YUMRUKLAŞMIŞLAR

Fenerbahçe, 4. dakikada En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçerken Belçikalı taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcu Bright Osayi Samuel'e yönelik ırkçı davranışlar sergiledi. Anderlecht taraftarları, bu duruma tepki gösteren Fenerbahçeli bir taraftara saldırdı. Ortaya çıkan görüntülerde sarı-lacivertli taraftarın adeta öldüresiye yumruklandığı görüldü.

Neredeyse maç iptal oluyordu: Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş

7. DAKİKADA DURDU, 15 DAKİKA SONRA YENİDEN BAŞLADI

Bu gelişmenin üzerine karşılaşmanın hakemi Schaerer, maçı durdurdu ve futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti. Yaklaşık 15 dakika ara verilen maç, daha sonra kaldığı yerden yeniden başladı.

Neredeyse maç iptal oluyordu: Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş

FENERBAHÇELİ TARAFTAR DEPLASMAN TRİBÜNÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Tribünde saldırıya uğrayan Fenerbahçe taraftarı, statta sarı-lacivertli taraftarlarının yer aldığı deplasman tribününe çıkarıldı. Söz konusu taraftarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Neredeyse maç iptal oluyordu: Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş

STADYUMDA UYARI YAPILDI

Öte yandan stadyumda yapılan anonsta Anderlechtli taraftarlara yönelik uyarıda bulunuldu. Skorborda yansıtılan mesajda "Bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağını ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın" ifadeleri kullanıldı.

Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş

RSC Anderlecht, Uluslararası, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Yaman Auto:
    ellerine sağlık. 80 312 Yanıtla
    onurcan Tecimer:
    gsliden başka birşey beklemek hata olur. Kendinize yakışanı yapmaya devam edin 123 24
    hakan yucelen:
    keşke annenin başı ağrısaydi o gün 96 11
    Orçun Kömür:
    Yaman auto başka ne beklenir kolpacılar sizi 65 11
    19815530:
    siz busunuz işte 33 4
    Beykozlu:
    Yaman Auto sen bi soy ağacına bir bak istersen ban hiç insana benzemiyor sun gibi geliyor 29 5
    Ali E:
    sen bu ülkenin evladı olamazsin 30 3
  • Huseyin Dogan:
    iyi yapmışlar 22 152 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Yaman auto umarım bu ülke vatandaşı değilsindir,yeterince hain oc var zaten 129 15 Yanıtla
  • murat atis:
    Yaman Auto ananın ...... sağlık. 106 16 Yanıtla
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