Nesine 3. Lig'de 12. hafta, yapılan 4 maçla başladı.
Ligde 1 ve 2. Grup'ta birer, 4. Grup'ta ise 2 maç oynandı. Söz konusu karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Kemerkent Bulvarspor- Kırşehir FSK: 2-3
2. Grup
Balıkesirspor- Nevşehir Belediyespor: 3-1
4. Grup
Sebat Gençlikspor- Orduspor 1967: 1-2
Büyükçekmece Tepecikspor-Solwie Enerji Erciyes 38 FSK: 2-2
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig 12. Hafta Maçları Başladı - Son Dakika
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