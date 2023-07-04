Niğde'de Off-Road Rüzgarının Bu Yıl Dördüncüsü Esecek - Son Dakika
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Niğde'de Off-Road Rüzgarının Bu Yıl Dördüncüsü Esecek

04.07.2023 19:23

Niğde Belediyesi ve Nigdoff'un birlikte gerçekleştireceği yarışma ve gösteri için Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce off-road tutkunu Niğde'de olacak. Etkinlikler kamp ateşinin yanmasıyla başlayacak ve ödül töreni ile son bulacak. Yarışmalar ise Niğde Evleri yanındaki yarış pistinde gerçekleştirilecek. Off-Road tutkunları Niğde'de kıyasıya yarışacak ve dereceye girenler ödüllendirilecek. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, her sene düzenlenen etkinliklere tüm vatandaşları davet etti ve Niğdoff Kulübü üyelerine teşekkür etti.

Niğde Belediyesi ve Nigdoff'un birlikte gerçekleştirileceği yarışma ve gösteri için Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce off -road tutkunu Niğde'de olacak.

Niğde'de Off-Road rüzgarının bu yıl dördüncüsü esecek

ETKİNLİKLER KAMP ATEŞİNİN YANMASIYLA BAŞLAYACAK

Etkinlikler 8 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00 da kamp ateşinin yanmasıyla başlayıp, 9 Temmuz Pazar günü saat 17:00'da ödül töreni ile son bulacak. Etkinlikler kapsamında 8 Temmuz Cumartesi günü Saat 20.00'da Ekrem Özüak ve ekibi büyük kamp ateşi eşliğinde konser verecek.

Niğde'de Off-Road rüzgarının bu yıl dördüncüsü esecek

YÜZLERCE KİŞİ NİĞDE'YE GELECEK

Yarışmalar ise 9 Temmuz Pazar günü Niğde Evleri yanındaki yarış pistinde gerçekleştirilecek. Bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan Off-Road Yarışması için yüzlerce Off-Road tutkunu Niğde'ye gelecek. Bu etkinlik Türkiye'nin dört bir yanındaki off-road tutkunlarını Niğde'de buluşturacak.

Niğde'de Off-Road rüzgarının bu yıl dördüncüsü esecek

OFF-ROAD'CULAR KIYASIYA YARIŞACAK

Off- Road'cılar 9 Temmuz Pazar günü Niğde Evleri'nde bulunan Niğdoff pist alanında saat 10.00 ile 17.00 arasında 2 kilometre uzunluğundaki çamur, rampa, çukur ve virajlı yolda dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girecek.

Niğde'de Off-Road rüzgarının bu yıl dördüncüsü esecek

"OFF ROAD DEYİNCE AKLA ARTIK NİĞDE GELİYOR"

Niğde Belediyesi'nin 4.'sünü düzenleyeceği Off-Road Yarışması, kategorilerinde dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son bulacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Off Road deyince akla artık Niğde'miz geliyor. Her sene birbirinden zorlu parkurlarla, eğlenceli etkinliklerle çok sevdiğimiz ve çok eğlendiğimiz 4?. Off Road Etkinliklerine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.Ayrıca Niğdoff Kulübü üyelerine bu güzel etkinlikte bizlerle birlikte hareket ettikleri için teşekkür ediyorum." Dedi.

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Son Dakika Spor Niğde'de Off-Road Rüzgarının Bu Yıl Dördüncüsü Esecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de Off-Road Rüzgarının Bu Yıl Dördüncüsü Esecek - Son Dakika
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