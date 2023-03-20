Nihat Kahveci'den heykel önerisi! Fenerbahçeli futbolseverler arasında tartışma çıkardı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Nihat Kahveci, bu sezon Süper Lig'e damga vuran sarı-lacivertlilerin yıldızı Enner Valencia ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Kahveci ayrıca Fenerbahçe camiasına da sürpriz bir öneride bulundu.

"ALEX'İN YANINA HEYKELİNİ DİKSİNLER"

Valencia'nın maç performansını değerlendiren Kahveci, "Alex'ten sonra rekor kırdı. Bir sezonda toplamda 29 gol atarak Fenerbahçe tarihine geçti. En kritik maçta 2 gol attı, 2 net pozisyona girdi, 90+2'de defans yaptı ve 'sahada lider benim' dedi. Fenerbahçe camiasına da sürpriz bir öneride bulunan Kahveci, "Eğer sezon sonu Fenerbahçe şampiyon olursa Alex'in yanına heykelini diksinler." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARINI İKİYE BÖLDÜ

Nihat Kahveci'nin bu sözleri sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarları ikiye böldü. Bir grup Fenerbahçeli, Kahveci'nin dediği gibi Valencia heykelinin dikilmesi gerektiğini belirtti. Bir grup ise Valencia'nın tek sezonluk performansı nedeniyle Alex ile kıyaslanmayacağını ve heykelin dikilmemesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle: