Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA, -
SALON: Cengiz Göllü Voleybol
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Nazlı Eda Kafkas, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Julia Szczurwska, Bojana Milenkoviç, Hazal Selin Uygur (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cansu Aydınoğulları, Maria Angela Leyva, Buse Özden Berka, Aleksandra Rasinska, Hilary Howe Johnson, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Fatma Şekerci, NinaStoijkavic, Seher Aksoy, Merve Nur Öztürk)
SARI KART: Alper Hamurcu (Aydın Büyükşehir Belediyespor)
KIRMIZI KART: Gencer Yarkın (Aydın Büyükşehir Belediyespor)
SETLER: 25-19, 25-20, 25-21
SÜRE: 88 dakika (28, 27, 33)
Voleybol Sultan Ligi'nin 3'üncü haftasında Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u kendi evinde oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Nilüfer Belediyespor, Aydın'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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