Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde ölü bulunması - Son Dakika
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Spor

Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde ölü bulunması

Nilüfer Belediyespor\'un Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez\'in evinde ölü bulunması

Nilüfer Belediyespor'un Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde ölü bulunması sonucu başsağlığı mesajları paylaşıldı. 29 yaşındaki sporcu, sabah antrenmanına katılmayınca teknik ekibin evinde cansız olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm nedeni adli tıp incelemesinden sonra belirlenecek.

29.08.2024 20:22
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Sultanlar Liginde mücadele eden Nilüfer Belediye spor'un Kadın Voleybol Takımının Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde ölü bulunmasının ardından başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Nilüfer Belediyespor:

"Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımımızın, yeni transferi Pilar Marie Victoria Lopez'in ani ve beklenmedik vefatını derin bir üzüntü ile kamuoyuna duyuruyoruz. Sabah antrenmanına katılmayan sporcumuz teknik ekibin evine ulaşması sonucunda yatağında cansız yatarken bulunmuştur. Henüz genç yaşında, hem sporculuğu hem de karakteriyle örnek bir isim olan Pilar Marie Victoria'nın ani kaybı, hepimizi derinden sarsmıştır. Kendisiyle çalışma fırsatı bulduğumuz kısa süre içinde, takımımıza ve camiamıza olan katkılarını her zaman hatırlayacağız. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, 29 yaşındaki sporcumuzun kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinden ardından belirlenecektir."

VakıfBank: Nilüfer Belediyespor'un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sevenleri, ailesi, Nilüfer Belediyespor ve voleybol camiasına başsağlığı diliyoruz."

Eczacıbaşı Dynavit:

"Nilüfer Belediyespor'un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm yakınlarına, Nilüfer Belediyespor'a ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş:

Nilüfer Belediyespor'un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, yakınlarına, Nilüfer Belediyespor'a ve voleybol camiasına başsağlığı dileriz."

Denizhan KARAHANCI- Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde ölü bulunması - Son Dakika

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