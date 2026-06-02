Nisan Barut, Manisa\'yla Sözleşme Yeniledi

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor iç transferde orta oyuncu Nisan Barut'la (21) sözleşme yeniledi.

Geçen sezon 1'inci Lig'de yeşil-beyazlı kulüple kupa kaldıran genç voleybolcu yeni sezonda da takımın başarısı için mücadele verecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadro planlamamız doğrultusunda, kadromuzun önemli isimlerinden biri olan orta oyuncumuz Nisan Barut ile sözleşme yeniledik. Birlikte daha nice zaferlere Nisan" ifadelerine yer verildi. Havran Belediyespor'da voleybola başlayan Nisan, Eczacıbaşı altyapısında oynadıktan sonra İBB Spor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor'da da görev yaptı.