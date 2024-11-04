Noah Sonko: Fenerbahçe'ye Hazırız - Son Dakika
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Spor

Noah Sonko: Fenerbahçe'ye Hazırız

Noah Sonko: Fenerbahçe\'ye Hazırız

Sivasspor'un yıldızı Sonko, Fenerbahçe maçı için iyi hazırlandıklarını belirtti.

04.11.2024 14:49
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SİVASSPOR'da attığı 2 gol ile Rizespor galibiyetinin mimarı olan defans oyuncusu Noah Sonko Fenerbahçe maçına iyi hazırlanacaklarını belirterek, "Büyük bir takıma karşı oynayacağız, iyi bir hocaları ve takımları var. Oradan iyi bir sonuçla dönmeye çalışacağız" dedi.

Hafta sonu oynadığı Rizespor maçını 2-1 kazanarak ligde üst sıralara tırmanan Sivasspor, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-Beyazlılar, haftanın ilk çalışmasını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan stadyumda yaptı. Burada antrenman öncesinde SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ve üniversite yönetimi Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve futbolcularla bir araya gelerek başarı diledi. Antrenmanda üniversite öğrencileri de takıma ilgi gösterdi.

'İKİ GOL ATMAK GÜZELD'

Çaykur Rizespor maçında 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren Sivasspor'un Gambiyalı stoperi Noah Sonko Sundberg antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Sonko iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Zor bir maçtı. İki tane gol attım. Çok güzel bir şey benim için. Takım olarak da galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Maça genel olarak baktığımızda ilk yarı çok iyi performans ortaya koyamadık. Topun kontrolü bizde değildi. Ama ikinci yarı bambaşka bir futbol ortaya koyduk. İyi mücadele ettik ve maçı kazandık. Aynı zamanda taraftarlarımızın desteği çok büyüktü. Onların desteği, onların sevgisi sayesinde maçı kazandık" dedi.

Frikik vuruşu için özel bir hazırlık yapmadığını belirten Sonko, "Maçtan önceki gün 10 frikik kullandım, 3'ünde gol atabilmiştim. Genel olarak özel bir şey yapmıyorum. Bir ritüel olarak düşünürsek, maçta çok odaklanmıştım. 3 adım geriden başlayıp frikik şutunu öyle çektim ve gol attım . Bu da tamamen odaklanmamın sonucuydu" diye konuştu.

'İYİ BİR SONUÇLA DÖNMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Sonko, "Çok önemli bir maç. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir hocaları var, iyi bir takımları var, çok iyi bir kulüp. Oraya gidip elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup, iyi bir sonuçla dönmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Noah Sonko: Fenerbahçe'ye Hazırız - Son Dakika

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