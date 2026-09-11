Okan Buruk'un Avrupa'daki saltanatı sona eriyor

Süper Lig’de üst üste şampiyonluklar yaşayan Galatasaray, uluslararası arenada ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılan yüksek bütçeli transferlerin karşılığını almakta zorlanıyor.

SÜPER LİG'DE YÜZDE 80, AVRUPA'DA YÜZDE 61 BAŞARI

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 146 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 116 galibiyet, 18 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak yüzde 80'lik etkileyici bir galibiyet oranı yakaladı. Ancak ligdeki bu başarı tablosu Avrupa kupalarına yansımadı. Okan Buruk döneminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde toplam 38 karşılaşmaya çıkan Galatasaray; 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Uluslararası arenadaki galibiyet oranı %39'da kalan sarı-kırmızılılar, mücadele ettiği maçların %61’inde sahadan puan kaybıyla (mağlubiyet veya beraberlik) ayrılarak taraftarlarını üzdü.

SIRADAKİ RAKİP BARCELONA

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki sıradaki rakibi Feyenoord'u 5-1'lik skorla mağlup eden İspanyol ekibi Barcelona olacak.