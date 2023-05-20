Okan Buruk, Başakşehir ve F.Bahçe'yi referans gösterdi ve şampiyonluktan sonraki yeni hedefi belirledi - Son Dakika
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Okan Buruk, Başakşehir ve F.Bahçe'yi referans gösterdi ve şampiyonluktan sonraki yeni hedefi belirledi

Okan Buruk, Başakşehir ve F.Bahçe'yi referans gösterdi ve şampiyonluktan sonraki yeni hedefi belirledi

20.05.2023 22:54

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, 2-0'lık Sivasspor galibiyetinden sonra Avrupa kupaları için çok konuşulan açıklamalar da bulundu. Süper Lig'in, ilk 5'te gösterilen ligler kadar kaliteli olduğunu, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin bu sezonki UEFA turnuvalarında bunu kanıtladığını söyleyen Buruk, gelecek sezon Avrupa'da önemli işler yapmak istediklerini söyledi.

Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek olan Galatasaray'da hedef Avrupa'da başarı kazanmak. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin bu sezonki Avrupa performansını örnek gösteren Teknik Direktör Okan Buruk, "Avrupa ile çok büyük far gibi düşünüyoruz. Başakşehir, Fiorentina'yı yendi. Fenerbahçe, Sevila'yı yendi ve ilk maçta üstün oynadı. Bu lig oyun olarak ve kadro olarak güçlü bir lig. Kadromuzu korursak gelecek sezon Avrupa'da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Avrupa ile aramızda bazen çok büyük fark var gibi düşünüyoruz... Premier Lig başka bir şey. Başakşehir, Fiorentina'yı 3-0 yendi. Fenerbahçe, Sevilla'yı yendi, ilk maçta daha üstün oynadı. Türkiye Ligi oyun olarak ve kadro kalitesi olarak güçlü bir lig.

"KADROMUZU KORURSAK BAŞARIRIRZ"

Bu sene iyi puan topladık, bunu devam ettirmeliyiz. Gelecek sene Avrupa'ya katılacak tüm takımlardan daha büyük başarılar bekliyorum. Güçlü takımlar, güçlü oyunlar var. Hiçbir şekilde Avrupa'nın altında değiliz. İtalya'nın Türkiye'nin en iyi oyuncuları Galatasaray'da. Milli Takım'ın en iyi oyuncuları Galatasaray'da. Kadromuzu korursak, Avrupa'da da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum.

"AMACIMIZ FENERBAHÇE'Yİ YENMEK"

İlk hedefimiz, Ankaragücü maçını kazanıp şampiyon olmak. Şampiyon olduktan sonra kendi sahamızda oynayacağımız bir derbi karşılaşması... Aynı heyecanla, aynı tutkuyla çıkacağımız bir karşılaşma. Ligin ilk yarısında deplasmanda 3-0'lık bir galibiyetimiz vardı. Yine amacımız Fenerbahçe'yi yenmek olacak.

"GUARDIOLA VE ANCELOTTI'Yİ İZLEDİNİZ"

Saha kenarında herkesin tepkisi var. Geçen hafta Guardiola ve Ancelotti'yi izlediniz. Kenarda aktif olmak gerekiyor, zaten aktif olmazsam oturur kulübede maç izlerim. Aktif olacağız. Bugün önümde iki yanlış taç ve bir yanlış korner verildi. Bunu ben görüyorsam yan hakem de görecek.

"ICARDI, TAKIMIN LİDERLERİNDEN"

İcardi takıma liderlik de yapıyor. 7 ay boyunca takım arkadaşlarını yönlendirdi. Icardi çok mutlu, çok heyecanlı! Umarım gelecek sezon da bizimle olacak. Icardi'nin Galatasaray ile olan bağını net bir şekilde görüyoruz. İlk andan itibaren önemli bir karakter olduğunu söylemiştim. Saha içerisinde lider bir yapısı olması benim için çok önemli. Ayrıca hiçbir idmanı kaçırmaz. İyi profesyonel."

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Başakşehir ve F.Bahçe'yi referans gösteren Okan Buruk, şampiyonluktan sonraki yeni hedefi belirledi Başakşehir ve F.Bahçe'yi referans gösteren Okan Buruk, şampiyonluktan sonraki yeni hedefi belirledi

Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, Başakşehir ve F.Bahçe'yi referans gösterdi ve şampiyonluktan sonraki yeni hedefi belirledi - Son Dakika


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