Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bazı genç futbolcular şansı kullanamadı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e karşı 3 farklı öne geçtiği mücadeleden 4-3'lük yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonu açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, bazı genç futbolcuların kendilerine verilen şansı kullanamadığını belirtti.

"İLK YARIDA OYNADIĞIMIZ OYUN ÖLÇÜ OLACAK"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "İkinci yarı çok fazla değişiklik yaptık. Genç oyuncularımıza da şans verdik. Bazıları kullandı, bazıları kullanamadı. Bizim için tecrübe oldu. Sonucu çok düşünmeyerek hazırlık maçlarında hareket ediyoruz. Özellikle ilk yarıda oynadığımız oyun, devam ettirdiğimiz takdirde bizim için bir ölçü olacak." dedi.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"MUHTEŞEM BİR MAÇ OLDU"

Taraftar da muhteşemdi. Kendi stadımız gibi bir ambiyans yarattılar. Muhteşem bir maç oldu. Sonuç olarak yediğimiz goller, yaptığımız hatalar bunlar olacak. Asıl bizim için önemli olan ilk yarıdaki oyundu. Bunu da daha uzun dakikalara yayacağız.

"ÖNEMLİ MAÇIN BAŞINDA ORTAYA KOYDUĞUMUZ OYUN"

Oyunculara çok uzun süre vermek istemedik. İlk maçımız, sürelerini mümkün olduğunda kısa tutmaya çalıştık. Oyuncuları koruma isteğimiz de skora yol açan nedenlerden biri. Buna çok takılı kalmıyoruz. Önemli olan maçın başında ortaya koyduğumuz oyun.

"İKİNCİ YARI ÇOK YAVAŞ OYNADIK"

Bugün maçın başındaki oyun, çok tatilden gelmiş bir takıma benzemiyordu. Birçok oyuncumuz hazır geldi. Bu beklediğimiz bir sonuçtu ama konsantrasyon çok üst düzeydi. İkinci yarı çok yavaş oynadık, çok top kaybı yaptık. Orada konsantrasyon da düştü. Takım kadrosunun bir anda çok değişmesi, o da biraz oyun kalitesini ve bazı oyuncuların performansını aşağıya çekti.

"GEÇEN SENE BUNU ÇOK FAZLA YAPAMADIK"

Çok maç oynamak, psikolojik olarak oyuncuları yıpratabilir ama. Bunun da kendinizi nasıl hazırladığına bağlı olduğunu düşünüyorum. Oyuncular, bunu kaldırabilecek mental yapısı varsa, bunu doğru bir şekilde kaldırabilir. Onun yanında daha geniş bir kadro, daha çok oyuncu sirkülasyonu bizim için olabilir. Geçen sene bunu çok fazla yapmadık. Bu senenin özelinde rotasyonu daha farklı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bu kadroyu oluşturacağız.

"HEP OYNAYACAĞI ZAMAN SAKATLIK GEÇİRİYOR"

Bugün, geçen seneden gelen oyuncularımız iyi işler yaptı. Emre Kılınç'ın ufak bir sakatlığı vardı, bugün yer almadı. Yusuf Demir'in dün ayağında bir ağrı oldu. Bu maçta oynayamayacağını söyledi. Bu sabah denedi, bugün yine oynatamadık. Hep oynayacağı zaman sakatlık geçiriyor. İnşallah bundan sonraki hazırlık maçlarında onu kullanabiliriz.

"ŞU ANDA NET BİR KARAR VERMEDİK"

Batuhan'a top değmedi. Hiç pozisyon gelmedi ilk yarı. Ama geçen sene zaten Karagümrük'te iyi bir performans sergiledi. Jankat da, biraz şanssızdı. O girdikten sonra takım sürekli top kaybetti. Ona fazla top geldi. Bunlar hazırlık maçı. Jankat'ın bu sene bir takımda oynaması bizim için faydalı olabilir. Bu da düşüncelerimizden biri. Eğer bir kaleci alırsak, Batuhan'ı da yine oynaması için değerlendirebiliriz. Şu anda net bir karar vermedik. Önümüzdeki seçeneklere bakıyoruz.

"İNŞALLAH YENİ TRANSFERLERİMİZ GELECEK"

Aynı şekilde devam ediyor. Genel olarak bunu söylüyoruz. Süreç devam ediyor. Ne kadar devam edecek bilmiyorum. Başkanımız, yönetim kurulumuz bu anlamda kesin kararlı. Erden Bey, önemli bir çalışma yürütüyor transferle ilgili. En kısa zamanda aramızda olmalarını istiyoruz. Bu süre uzadıkça, oyuncunun maça hazırlanması süresi de azalmış oluyor. Bununla ilgili büyük bir çaba var. İnşallah yeni transferlerimiz gelecek.

"PSİKOLOJİK OLARAK GÜÇLENECEĞİZ"

Milli oyuncularımız geri döndü. Bir sonraki maçta onları da kullanacağız. Lucas'ın ufak bir sakatlığı oldu bugün. Yarın MR'ı çekilşecek. İnşallah önemli bir şeyi yoktur. Genel olarak tablomuz kötü değil. Elimizde olan kadro da iyi bir kadro. Birçok milli oyuncumuz, önümüzdeki günlerde oynamaya başlayacak. Forvette eksikliğimiz var. Barış opsiyonumuz var. İkinci forvet olarak daha önce kullandık, çok büyük sıkıntımız yok ama oyuncular geldikçe daha mutlu olacağız. Psikolojik olarak da güçleneceğiz. Oyuncularımızı bekliyoruz.