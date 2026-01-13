Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz - Son Dakika
13.01.2026 23:30
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fethiyespor maçı sonunda açıklamalarda bulundu. Taraftarlarına transfer müjdesi veren Okan Buruk, ''Hiçbir şekilde paraya bakmadan hiçbir şeye bakmadan çok önemli oyuncular getireceğiz. Mesajını vereyim.'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BU ZEMİNDE ÇOK ZOR"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk "Birincisi, Fethiye hem taraftarına hem yönetimine başkanına teşekkürler, bizi güzel ağırladılar. Galatasaraylı taraftarlar burada bizi yalnız bırakmadılar. Güzel bir ortam vardı. Belki zemin çok kötüydü, düzeltmek için büyük çaba sarf ettiler ama bu zeminde oynamak çok zor." dedi.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

"Transfer konusunda taraftarın protestosu var. Mutsuzlar, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya yanıt veren Okan Buruk, "Transferle ilgili başkanımız da bir açıklama yaptı. Transfer yapacağız tabii ki, çalışmalar sürüyor. Galatasaray kadrosuna gerçekten iyi oyuncular almamız gerekiyor. Çünkü önemli oyunculara sahibiz, yaz döneminde de önemli oyuncular aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Çok elit oyuncualra gittiğinizde yavaş ve süre alan görüşmeler olabiliyor. Hiç merak etmesinler, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız. Hemfikiriz hepimiz." dedi.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Açıklamalarına devam Okan Buruk "Bazen istediğiniz oyuncuları getirmek süre alıyor. Önemli olan bu oyunculara ulaşabilmek. Sezon başında yaptık, tekrar çalışıyoruz. En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Haklılar tabii ki, istiyorlar. O konuda bir şey diyemeyiz, 'niye istiyorsunuz' diyemeyiz. Hem başkanımız hem transfer komitesi yoğun çalışma sürdürüyor. Bu konuda gerçekten bizim çok yoğun çalışmamız var. Çok fazla oyuncuyla ilgili fikirlerimizi söylüyoruz, görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

"PARAYA BAKMADAN GETİRECEĞİZ"

Çok önemli isimlerin takıma katılacağını ifade eden başarılı hoca, "Hiçbir şekilde paraya bakmadan hiçbir şeye bakmadan çok önemli oyuncular getireceğiz. Mesajını vereyim. Emin olmadığımız oyuncuları almayalım. Yanlış transfer yapmayalım. Yazın buna dikkat ettik 5'te 5. Galatasaray'ın genlerinde var istemek. Yoğun çalışma sürüyor. Hiçbir şeye bakmadan bu transferler yapılacak. Gönülleri rahat olsun." yorumunu yaptı.

'ICARDI'NİN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM'

Mauro Icardi'nin performansıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Mauro Icardi çok iyi bir Gaziantep'te Trabzonspor maçı oynadı, ligi gol atarka bitirdi. İyi durumda olan, fiziksel olarak 90 dakika sahada tuttuk ki maç oynama süresi artsın diye. Takımı için çabaladı, paslar verdi. Benim açımdan iyi performansla oyunu bitirdi. Icardi'nin performansından memnunum." şeklinde konuştu.

SINGO NE ZAMAN DÖNECEK?

Wilfried Singo'nun sahalara dönüşü hakkında da konuşan Buruk, "Singo'yu en risksiz şekilde sahaya döndürmek istedik. Bu hafta takımla antrenmanlara yavaş yavaş başlamasını düşünüyoruz. Her şey iyi giderse Gaziantep FK maçında kadroda olabilir. Uzun bir süre oldu. Hemen hızlıca 11'e dönmesi kolay olmuyor. Yavaş yavaş gideceğiz. Antrenmanlar iyi giderse, Gaziantep FK veya Atletico Madrid maçlarında kadroda olabilecek şekilde hazırlamaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

  • gokhanbrg19 gokhanbrg19:
    siz önce taraftara çöp poşeti yerini yağmurluk alın 48 12 Yanıtla
  • k8zhnxwsvx k8zhnxwsvx:
    gs başkanı nede olsa paraya bakmayacakmış 15 7 Yanıtla
  • Fatih Gültekin Fatih Gültekin:
    Hava kötü.. zemin kötü.. hakem kötü bir sen düzgünsün Okan efendi. Paraya kıymadan transfer yapacağız diyor. Sen önce kulübün asıl sahibi taraftara destek vermiyorsun bol kepçeden sallıyorsun 17 1 Yanıtla
  • Elvan Bayram Elvan Bayram:
    sen git kimse gelmesin 12 3 Yanıtla
  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    ulan bi tane muhabir kupa maçında neden taraftara çöp poşeti dağıtıldı diye sormuyo 11 3 Yanıtla
