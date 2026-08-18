Okan Buruk beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor

Süper Lig'in açılış haftasında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona beklenmedik bir puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk harekete geçti.

İLK 11 DEĞİŞİYOR

Sergilenen futboldan ve alınan sonuçtan memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcı, ligin ikinci haftasında oynanacak Erzurumspor FK mücadelesi öncesinde kadroda radikal değişikliklere gitme kararı aldı.

LEROY SANE KULÜBEYE

Çorum FK karşılaşmasında beklentilerin oldukça altında kalan dünyaca ünlü yıldız Leroy Sane, performansıyla teknik heyetin geçer notunu alamadı. Okan Buruk'un, ilk haftadaki formsuz görüntüsü nedeniyle Alman futbolcuyu Erzurumspor FK karşısında yedek kulübesine çekmeyi planladığı öğrenildi. Okan Buruk'un, Sane'nin yerine kanat hattında daha hareketli ve mücadele gücü yüksek bir ismi ilk 11'de sahaya sürerek takımdaki hücum reaksiyonunu artırmayı hedeflediği belirtiliyor.