Okan Buruk Galatasaray Tarihinde Zirveye Çıkıyor - Son Dakika
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Okan Buruk Galatasaray Tarihinde Zirveye Çıkıyor

Okan Buruk, Galatasaray'da 104 galibiyetle kulüp tarihinin en fazla maç kazanan 4. teknik direktörü oldu.

20.04.2025 11:18
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de 2-0 kazanılan Sipay Bodrum FK maçı sonrası kulüp tarihinde en çok galibiyet alan ilk 4 teknik direktör arasına girdi.

Galatasaray'ın başında olduğu son 2 sezonda ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımla yakaladığı başarılara bir yenisini daha ekledi.

Buruk, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etmesinin ardından Galatasaray'da 104 galibiyete ulaştı. Buruk, böylece Galatasaray'ın başında 103 maç kazanan İngiliz teknik adam Brian Birch'i bu alanda geçerek kulüp tarihinde en fazla maç kazanan 4. teknik direktör oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim, şu anda 333 galibiyetle kulüp tarihinde en fazla maç kazanan teknik direktör konumunda bulunuyor. Terim'i ise bu alanda 218 galibiyetle Gündüz Kılıç, 119 galibiyetle de Mustafa Denizli takip ediyor.

Buruk'un Galatasaray'ı, bu sezon tüm kulvarlarda 29 galibiyete ulaştı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon çıktığı 47 resmi maçın 29'unu kazandı.

Sarı-kırmızılı takım bu sezon 30 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi, 4 Ziraat Türkiye Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 29 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Buruk'un Galatasaray'ı bir sezonda en çok galibiyet alan takım oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti.

Geçen sezon ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan "Cimbom", bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı.

Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda da Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 102 puanla şampiyon oldu

2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu.

Ligde yaptığı 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak ligin puan rekorunu kırdı.

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım olma başarısı gösterdi.

Galatasaray'daki ilk sezonunda 2,44, ikinci sezonunda da 2,68 puan ortalaması yakalayan Buruk, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü olmayı da başardı.

Buruk, Avrupa Ligi'nde de rekor kırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki 3-2'lik Tottenham galibiyetiyle bir rekora daha imza attı.

Buruk, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında 9. galibiyetini aldı.

Tecrübeli teknik adam, böylece 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.

Buruk, 75. galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu

Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı.

Ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımının başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, böylece Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.

Galatasaray tarihindeki en başarılı teknik direktör Fatih Terim

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda en fazla kupa ve maç kazanan teknik direktör konumunda yer alıyor.

Şu anda Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab'ın başında olan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'daki en önemli başarısını elde ederken, 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Terim'in, Galatasaray'ın başında 571 resmi maçta 333 galibiyet, 130 beraberlik ve 108 mağlubiyeti bulunuyor.

Gündüz Kılıç, en fazla galibiyet alan 2. teknik direktör

Gündüz Kılıç, Galatasaray'da en fazla galibiyet alan teknik direktörler arasında 2. sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın başında 355 maçta 218 galibiyet yaşayan Gündüz Kılıç, Fatih Terim'in ardından kulüp tarihinde en fazla maç kazanan 2. teknik direktör konumunda yer alıyor. Kılıç, ayrıca Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Mustafa Denizli'nin 119 galibiyeti var

Mustafa Denizli, Galatasaray'ın başında en fazla galibiyet alan 3. teknik direktör konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımı 1987-1988, 1988-1989, 1990-1991, 1991-1992 ve 2015-2016 sezonlarında çalıştıran Denizli, söz konusu dönemlerde toplam 171 maçta 119 galibiyete ulaştı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 1'er Süper Lig ve Türkiye Kupası, 2 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı.

Brian Birch, Galatasaray ile üç sene üst üste şampiyon oldu

Eski teknik direktörlerinden Brian Birch, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 164 maçta 103 galibiyet yaşadı.

İngiliz teknik adam, Galatasaray ile 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında üst üste 3 sezon şampiyon olurken, 1980-1982 yılları arasında da sarı-kırmızılı takımı çalıştırdı.

Birch, 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1'er kez Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okan Buruk Galatasaray Tarihinde Zirveye Çıkıyor - Son Dakika

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