Okan Buruk: Galibiyete Sevinmiyoruz - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk: Galibiyete Sevinmiyoruz

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçını değerlendirirken hakem kararlarını eleştirdi.

08.12.2024 20:16
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'u 3-2 yendikleri maçla ilgili, "Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti. O yüzden bugün galibiyete sevinmiyoruz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, 10 kişi kaldıkları maçta önemli bir mücadele verdiklerini belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Buruk, "Maçın içerisinde gerçekten olağanüstü mücadele ettiler ve çok zor bir deplasmandan 10 kişi kalmamıza rağmen çok önemli bir galibiyet aldık." ifadesini kullandı.

Aldıkları galibiyete sevinemediklerini vurgulayan Buruk, "Burada en değerli oyuncularımızdan birinin gerçekten bilerek ayağına basılması ve sakatlanması, buna da VAR hakeminin çağırmasına rağmen orta hakemin gösterdiği tutum, kırmızı kart göstermemesi aslında bugünkü maçın genel ortamının özetiydi." diye konuştu.

Okan Buruk, böyle durumları çok fazla yaşadıklarını ileri sürerek, "Bundan sonra da yine devam edeceğini düşünüyorum. Ama önemli olan 10 kişiyken sahada kalmak ve sahada o başarıyı göstermekti. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişilerin de gerçekten bununla ilgili hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey olmadığını aktaran Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına sebep olan Sivassporlu Rey Manaj ile pozisyonda kart kullanmayan hakemi eleştirerek, "O yüzden futbol adına konuşulacak çok fazla bir şey yok. Sivas takımına çok büyük saygı duyuyorum. Onları da oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Ama gerçekten Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti. O yüzden bugün galibiyete sevinmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okan Buruk: Galibiyete Sevinmiyoruz - Son Dakika

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