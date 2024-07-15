Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi - Son Dakika
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Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi

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Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın hakkında da konuşan Buruk, "Şu an bizim elimizde 7-8 tane kanat oyuncusu var. Oraya bir transfer daha yapmak çok mantıklı değildi. Milli 3 tane kanat oyuncumuz var. Zaten yer verme şansımız yok" dedi.

15.07.2024 23:17  Güncelleme: 23:34
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Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Oğuz Aydın ile ilgili de konuştu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"HENÜZ ÇOK ERKEN"

"Sezon başı kampı, her şeye adapte olmak lazım. Yeni sezon da bu sıcaklarda başlayacak. İstediğimiz bir sonuç olmadı. böyle bir sonuca alışık değiliz, bir yandan üzülüyoruz ama bir yandan da sakatlık vermeden maçı tamamladık. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Stoperlerin milli takımda olması bizi farklı alternatiflere itti. Rakibimiz bize göre daha diriydi. İkinci yarı bunu da net bir şekilde ortaya koydular. Hazır olmaya çalışıyoruz. Henüz çok erken, 12 gündür antrenman yapıyor.

"NELSSON TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

İkinci kamp bizim için daha önemli. Nelsson takımla çalışmalara başladı. Bu beni en çok sevindiren bir şey. Transfer için çok emek veriyoruz. En kısa zamanda transfer de yetişecek. İkinci kampa inşallah iki transferde yetişir. Büyük bir çaba sarf ediliyor, sabredilmesi lazım.

"OYUNCULAR İLE İLGİLİ KARARI BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA VERECEĞİZ"

Henüz 10 gün oldu. Yüksek idmanlar yapıyoruz. Oyuncularun performansı şimdi değerlendirilmez. Bu tür maçlar bir yükleme oluyor. Oyuncularla ilgili karar vermek için Beşiktaş maçında göreceğiz.

"OĞUZ AYDIN'I TRANSFER ETMEK MANTIKLI DEĞİLDİ"

Oğuz Aydın konusuna açıklık getireyim. Şu an bizim elimizde 7-8 tane kanat oyuncusu var. Oraya bir transfer daha yapmak çok mantıklı değildi. Milli 3 tane kanat oyuncumuz var. Zaten yer verme şansımız yok. Buna da açıklık getirmiş olalım.

"MAYISLAR BİZİM OLACAK"

Taraftar bana da takımımıza da güveniyorlar. Yazın farklı başlarız ama mayısları farklı bitiririz. Yine mayıslar bizim olacak.

ICARDI SÖZLERİ

Icardi'yi fiziksel olarak hazırlıyoruz. Bir sonraki kampta ona süre vereceğiz. İyi çalışıyor. Kısa zamanda onun vereceği katkı çok önemli. Takımla birlikte olacak ve bize katkı verecek."

Okan Buruk\'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Salih Akinci: Avrupa fatihi , yine bir sıradan Avrupa takımından fark yemiş. Türkiye sınırları dışına çıkınca , neden bu takım fosss oluyor? Büyükekşi de Edirne’ye kadar tabi. 27 15 Yanıtla
    Emre Akcay: Uefa kupasımı super kupayı aldıkdan sonra ne dencekdi kadıköy fatihimi hazırlık macları avustuyadan 6 yemısdık somra neoldu la salih 10 5
  • barış özcan: Ya Allah aşkına, niye talip oldun pazarlık yaptın o zaman. Ulaşamadığın ete hemen mundar de, şaşırdık mı, tabiki hayır. Rakibimize hayırlı olsun de ve büyük hoca ol. 29 6 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Tek gerçek Galatasaray. Sekiztas ve Kuşlara geçmiş olsun. Sampiyon belli ikincilik için çekişin. 10 19 Yanıtla
  • Ercan Şengel: Mayıslar bizimdir . Sene başı transfer şampiyonu olmak dışında fenerin başarısı yok ?? 10 11 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu: Yorulmadınızmı lan kaos çıkmasını engellemeye çalışmaktan , alamadıkları her futbolcu da kötü nedense 7 4 Yanıtla
    Emre Akcay: Onun kanadında o kadar cok topcu varkı say say bitmez hem fenere hayırlı olsun genc yasında şampıyon olamadan futbol hayatı biticek 2 3
  • Metin Bozan: 5-2 lik bir mağlubiyet ten sonra bu yoruma katılamıyorum neden se biraz komik geldi bana. 6 2 Yanıtla
  • Naim yaman music: 5 yemiş hahahaaa Almanya 2 Lig takımından 6 2 Yanıtla

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