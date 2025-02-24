Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin - Son Dakika
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Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 beraberlikle tamamlanan Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısının uzun sürmesine tepki gösterdi. Buruk, Portekizli teknik adam için ''Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı'' ifadelerini kullandı.

24.02.2025 23:33  Güncelleme: 23:53
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Park'ta 0-0 beraberlikle tamamlanan Fenerbahçe derbisinin ardından Sarı-lacivertlilerin teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AĞLAMAYA DEVAM ETSİN"

Mourinho'nun basın toplantısının uzun sürdüğüne dikkat çekmek isteyen Buruk, "Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!" sözlerini sarf etti.

"ONLAR BAŞVURSUNLAR"

"Mourinho 'Galatasaray eğer şampiyon ve büyük takımsa her maçına yabancı hakem ister' dedi" şeklindeki soruyu yanıtlayan Okan Buruk, "Onlar karar veriyor biliyorsunuz. O konuda biz karar veremiyoruz, onlar karar veriyor. Gerekli başvuruları yapsınlar" ifadelerini kullandı.

"DAHA KÖTÜ HAKEM GÖRMEDİM"

Hakem Vincic'in performansını değerlendiren Buruk, "Bu kadar kötü bir performans gösteren derbi hakemi hatırlamıyorum. Bütün maçı durduran, saçmasapan fauller veren... Bizim aleyhimize bütün maç! Verdiği kararlar, gösterdiği kartlar, vermediği eller, fauller... Birçok şeyi aleyhimize verdik. Maç öncesi ne kadar baskı altında olduğu yüzünden belliydi. Bu kadar tecrübeli, final yönetmiş bir hakemin elinin ayağının titremesi... 3 kere pozisyon yokken düdüğü ağzına götürdü. O kadar bekliyordu ki... Dördüncü hakemi Türk olduğu için hiç dinlemedi. Mert Müldür'ün iki kere topu yerde sektirmesi var, basketbolcu gibi. Dördüncü hakem 'el' diyor. Dördüncü hakem Türk olduğu için dinlemedi, 'sen karışma' dedi. Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe hocasının hoşuna gidecektir. Çünkü bütün faul haklarını kendilerinden yana kullandı. Oyunu çok fazla durdurdu. Futbolun kalitesi yüksek değildi. Türk hakemlerden iki misli durdurdu oyunu. Kendi performansının çok altındaydı. İlk defa Türkiye'de bir derbi yönetiyor. Bunun baskısı vardı. Ben taraflı olabilirim, farklı bakabilirim ama oyunu o kadar çok durdu ki bunla ilgili Türk hakemlerinin hakkını yiyormuşuz. Oyun yavaşlatmada daha kötüleri varmış" dedi.

MOURİNHO'NUN VINCIC GÖRÜŞMESİ

Mourinho'nun hakem ekibiyle maçtan sonra görüşmesine değinen Buruk, "Mourinho, hakem odasına girdi. Türk hakeme hakaretvari konuşması çok yanlış. Bunlar yönetse böyle olurdu diye... Bu çok yanlış. Türk hakemlerini bu kadar küçük düşürmeye inanamıyorum, kınıyorum. Yabancı hakem gelse de böyle kötü yönetiyor. Türk hakemi baskı altına alırsan o da kötü yönetiyor. Bu baskı ortadan kalkmalı. Hangi maça kim gelirse gelsin, doğru yönetecekse, hak yemeyecekse, objektif olacaksa gelsin. Ondan sonra hepsi boş konuşma oluyor." sözlerini sarf etti.

Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin

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Son Dakika Spor Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Elif2016:
    helala sana okanmnnn hakemin odasında bekıyor dünyaca ünlü tiraktör :)))))))) 227 164 Yanıtla
  • Casper:
    Okan KAP'a çeneni Avrupada da sen ağladın erken elendiniz seneye takımdan git artık Korkak oynadın ödün koptu Mourinho dan 113 237 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Bu saatten sonra Lig bitti şampiyon Galatasaray'ı 151 76 Yanıtla
  • Murat Cirak:
    Şaka gibi Hoca. Gese gibi bir takımın hocasının üslup ve hareketleri hiç hos değil.gercekten yakışmıyor. t 99 33 Yanıtla
  • İskender Sakallı:
    Abartma sende Okan Buruk o kadar da değil .. Kimsenin ağladığı yok Morinho ve diğerlerinin istediği adaletti ayrıcalık değil .. 7 maçtır yabancı hakemlerle kazanamadinız .. Kimle oynadiniz bu süreçte Real Madrird , City , Barcelona mı ..?? Avrupanın sıradan takımlarına elendiniz be .. Sen oyununu geliştirmeye bak , bu oyunla şamliyon olamazsın 67 30 Yanıtla
  • Alper006 :
    Ali Koç bekledik kutlamaya gelirsin maç sonrası diye gelmedin ama gözlerimiz yollarda kaldi 60 33 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Bu maçta en çok ihtiyacı olan galibiyet Fenerbahçe ama Galatasaray maçı iyi oynadı şampiyon bu saatten sonra Galatasaray'ın Fenerbahçe risk almadı çünkü korktu Galatasaray'dan moroun şu anda algı konuşması yapıyorum Fenerbahçe taraftarı ayakta uyutuyor 54 32 Yanıtla
  • Apple User:
    gavat avrupada 2 maçta 6 gol yedin türkiyede hakemle maç kazanan sensin 41 33 Yanıtla
  • Salvador Genç:
    bakalım konulduğunda arkanda kim olacak ve böyle nasıl konuşmaya devam edebileceksiniz 40 15 Yanıtla
  • Alper006 :
    Şöyle iyi böyle iyi denen fener bu işe vah haline yerden kalkmayan bir fener korkarak beraberliğe rağzı bir fener ve maçı berabere bitirmek için elinden geleni yapan hakem TFF bu maçı berabere bitirmek için mi verdin onca paraya bu hakeme söylesen bu kadar para vermeden bizim hakemlerimizde berabere bitirirdi. 18 32 Yanıtla
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