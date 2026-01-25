Okan Buruk\'tan üst üste flaş paylaşımlar

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray, liderliğine devam etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesaplarından yaptığı üst üste paylaşımlarla camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Okan Burul, Fatih Karagümrük karşısında tribünlerle bütünleştiği anların yer aldığı kareleri paylaşırken, "#kenetlenbaşkagalatasarayyok" etiketini not düştü.
İşte Okan Buruk'un yaptığı o paylaşımlar:
