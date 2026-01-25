Okan Buruk'tan üst üste flaş paylaşımlar - Son Dakika
Spor

Okan Buruk'tan üst üste flaş paylaşımlar

Okan Buruk\'tan üst üste flaş paylaşımlar
25.01.2026 20:42
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak kenetlenme çağrısında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray, liderliğine devam etti.

OKAN BURUK'TAN ÜST ÜSTE PAYLAŞIM

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesaplarından yaptığı üst üste paylaşımlarla camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi.

'KENETLEN BAŞKA GALATASARAY YOK

Okan Burul, Fatih Karagümrük karşısında tribünlerle bütünleştiği anların yer aldığı kareleri paylaşırken, "#kenetlenbaşkagalatasarayyok" etiketini not düştü.

İşte Okan Buruk'un yaptığı o paylaşımlar:

