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Okan Buruk'un derbi performansı - Son Dakika
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Okan Buruk'un derbi performansı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 kez karşılaştı ve 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'ye karşı ise 15 kez mücadele etti ve 6 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.

Okan Buruk\'un derbi performansı
21.12.2023 - 10:14,
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 kez karşılaştı. Tecrübeli teknik adam, bu derbilerde 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 6. derbisine çıkacak. Geçtiğimiz sezon göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, sarı-lacivertlileri 2 maçta da yenerken, siyah-beyazlılara karşı ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe ile 15 kez karşılaştı

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un ekipleri geride kalan karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 50 yaşındaki teknik direktör, 3 kez Akhisarspor, 2 defa da Galatasaray ve Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'yi 1 kez yendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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