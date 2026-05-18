Okan Buruk: Yeni Sezon Hedefimiz Şampiyonluk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda hayalini yaşadığını belirterek, "İlk düşüncem, isteğim ve hayalim burada yine nice şampiyonluklar yaşamak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok uzun bir sezonun sonuna geldiklerini söyleyen Buruk, "Geçen hafta şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Bugün son maça çıkarken de hedefimiz kazanmaktı. Özellikle milli takımda oynayacak, bizle çok oynamış Yunus, Barış, Abdülkerim, Uğurcan gibi 4 oyuncumuzu değerlendirmedik. Onlar dinlenmek istedi, hem Türkiye Ligi'nde, hem Şampiyonlar Ligi'nde çok hizmet ettiler. Bir de hizmet edecekleri Dünya Kupası var. Oraya da daha hazır olmaları için çünkü kısa bir süre sonra toplanacaklar. Torreira geçen hafta olumsuz bir şey yaşamıştı. O da ülkesine gitmek istedi. Osimhen cezalıydı. İyi bir kadro ile sahadaydık. Maçın başından sonuna kadar gol atmayı istedik. İki tane direkten dönen topumuz var. Bizi 1-0 öne geçirebilecek ve 1-1'i yakalayabilecek fırsatlar vardı. Daha çok üretebilirdik. Rakibimiz de özellikle savunmayı çok iyi yaptı. Onlar için final maçıydı. İkinci yarı geride beklediler, iyi kapattılar. Bu maçı çeviremedik. Sezon boyunca çok uzun bir maratondan sonra bugün de burada en iyisini yapmaya çalışan oyuncularımı kutlamak istiyorum. Zorlu bir sene geçirdik. Avrupa'da son 16'yı oynadık ve Türkiye'de şampiyon olduk. Avrupa'da biraz daha yukarılara gitmek isterdik ama genel olarak baktığımızda elimizden geleni yaptığımız çok uzun bir sezonu bitirdik. Hedefimiz bundan sonra yeni sezon için kadro kurmak. Transfer çalışmalarına başlamıştık. Bundan sonra transfer çalışmalarına odaklanacağız" diye konuştu.

"Orada yarışmak için oradaki takımlara yakın kadrolara kurmanız gerekiyor"

UEFA Kupası zaferinin 26. yıl dönümü olduğunun hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bugün bu anlamda önemli bir gün. 17 Mayıs her sene kutladığımız, o günü andığımız bir Türk takımının kupa kazandığı gün. Gerçekten çok önemli bir finaldi. O finalde Emre hoca cezasından dolayı oynamamıştı, ben oynamıştım. Oraya gelirken de Emre hocanın payı vardı. Karşı karşıya geldik. Galatasaray'ın genlerinde Avrupa'da oynamak, Avrupa'da başarı, Türk olmayan takımları yenmek var. Bunun için çok fazla çalışmak gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçmişe göre her sene zorlaşan, takımlar arasındaki kadro değerinin arttığı ve özellikle burada Premier Lig, İspanya Ligi, Fransa Ligi takımlarının güçlendiği, Türk takımlarının da onlara yaklaşmak için mesafe kat ettiği bir yerdeyiz. Bu sene de önemli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra oralara ulaşmak için aynı çabaları vereceğiz. Burada oyuncu kalitesi, oyuncu seçimleri orada yarışmak için oradaki takımlara yakın kadrolara kurmanız gerekiyor. Türkiye Ligi'ne göre Galatasaray'ın kadro değeri çok yüksek ama baktığımızda Premier Lig'de neredeyse düşen takımlar o kadro değerine ulaşmış durumdalar. Her şey kadro değeri demek değil, yüzde 100 katılmıyorum. Bir Türk takımı olarak daha yukarılara gitmek için onlara yakın işler yapmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Yeni yabancı kuralıyla önümüzdeki transfer dönemi hepimiz için zor geçecek"

Yeni yabancı kuralıyla ilgili düşüncelerini dile getiren 52 yaşındaki teknik adam, "Geçtiğimiz hafta açıklanan yeni yabancı kuralıyla önümüzdeki transfer dönemi hepimiz için zor geçecek. Özelikle Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriniz için bence açıklanan yabancı kuralı bu hedefleri biraz daha zorlayacak. Kadro kalitesini arttırmak için çalışmalarımız var. Yeni yabancı kuralı elinizi, kolunuzu bağlıyor. Her sene kural değişiyor. Şimdi 4 genç oyuncu alma şansınız var, bizde Renato Nhaga. Sözleşmesi biten oyuncularımızla 10 oyuncumuz var. Icardi ve Lemina ile görüşülüyor. Lemina ile özellikle bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek. Mevcut düzende 10 yabancımız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyor. Avrupa'da artık konuşulan en ucuz oyuncu 20, 30, 40 milyon. Galatasaray geçen sene Osimhen'i 75 milyona almıştı. Bu sene Osimhen'in fiyatı çok ucuz kalıyor. Transfer yapmak zor, oyuncu getirmek zor" ifadelerini kullandı.

Takımda kiralık olarak oynayan Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey'un durumlarının sorulması üzerine Okan Buruk, "Sacha Boey ile Noa Lang çok beğendiğimiz, çok istediğimiz, bize de çok destek vermiş oyuncular. Bu yeni yabancı kuralı zorlaştırıyor. Burada tercihler yapmanız gerekiyor. İkisinin de bize çok faydası oldu, almak istediğimiz oyuncular. Bu saatten sonra yeni yabancı kuralıyla burada nasıl planlama yapacağız onu hiç bilmiyoruz. O yüzden diyorum işim çok zor. Biz Şampiyonlar Ligi hedefi çizerken, kadroyu daha yukarıya götürelim, daha geliştirelim derken şu anda geçen seneki kadronun altına düşme şansınız da oluyor. Burada yapılacak transferler önemli. Asprilla da kiralıktı, sakatlık geçirdi. Bu oyuncular beğendiğimiz oyuncular. Onlarla ilgili de önümüzdeki haftalarda hem onlarla hem kulüpleriyle görüşeceğiz. Başkanımızla oturup hep beraber kadro planlaması yapmamız gerekiyor. Hep beraber kadro planlaması yapacağız" diye cevap verdi.

Bu sezon çok fazla maç oynadıklarını hatırlatan Buruk, "Burada Şampiyonlar Ligi ile birlikte çok fazla maç oynadık. Bizim için en kritik maç 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçıydı. O gün kazandığımız maç bu seneki şampiyonu belirledi" dedi.

"Başkanımız, Icardi'nin menajeriyle konuşacak"

Sözleşmesi bitecek Arjantinli futbolcu Mauro Icardi için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bu konuyla ilgili başkanımızla toplantımız oldu. Başkanımız, Icardi'nin menajeriyle konuşacak. Hem o tarafın istekleri önemli hem başkanımızın bu konudaki düşünceleri önemli. Oturup, konuştuktan sonra daha net olacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Icardi, Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Takım kaptanlarından biri. Galatasaray'a çok önemli hizmet etti. Herkes taraftarından çok sevilen bir kaptan ve oyuncu. Başkanımız bu konuyu konuşacak" değerlendirmesinde bulundu.

"İlk düşüncem, isteğim ve hayalim burada yine nice şampiyonluklar yaşamak

'Süper Lig'de 5 sene üst üste şampiyon yaptıktan sonra Avrupa'da bir takım çalıştırmak istiyor musunuz?' sorusuna ise Okan Buruk şu cevabı verdi:

"Bu seneyi kazandıktan sonra 'hedef 27' dedik, '5 sene üst üste şampiyonluk, bu rekoru kırmak istiyoruz' dedik. Sadece buna odaklanıyoruz. Ben Galatasaray'da futbolculuktan yetiştim, o dönemde o başarıların içerisinde yer aldım. Futbolcu olarak 7 şampiyonluk kazandım. 4 de bu şampiyonlukları koyarsak 11 şampiyonluk görmüş bir evladıyım. Bu kapıdan içeri 11 yaşında girdim. Burada olmak benim için çok önemli, hayalimi yaşıyorum. O yüzden bu hayali yaşayabildiğim kadar yaşamak istiyorum. Her şey Galatasaray'ın başarısı için, Galatasaray'ın geleceği için. Orada bana ne kadar görev düşerse o görev içerisinde burada olmak istiyorum. Futbolda hiçbir zaman ne olacağını bilemezsiniz. İlk düşüncem, isteğim ve hayalim burada yine nice şampiyonluklar yaşamak." - İSTANBUL