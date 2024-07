Okay Yokuşlu: Avusturya galibiyeti gururlandıran bir şey

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından Okay Yokuşlu, Avusturya galibiyeti nedeniyle gururlu olduklarını, hayallerinin de bulunduğunu ancak ayaklarının da yere basması gerektiğini söyledi.

Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı takımın Barsinghausen'de gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Büyük gurur duyduklarını belirten Okay, "Duygusal açıdan çok yoğun bir geceydi, tabii biz de milletimiz gibi kutlama yaptık, bizim de uyuduğumuz söylenemez, hocadan izni kaptık. Yoldan geldik. Çok güzel, çok mutluluk verici, yüzler gülüyor, milletimizi mutlu gördükçe bu çok hoşumuza giden ve gururlandıran bir şey, her şey çok güzel. Bu maça savunma yapalım diye çıkmadık, özellikle ikinci yarısı olması gerektiği gibi oldu, erken bir golle öne geçtik, 2-0'ı bulduk. Aynı şekilde biz o durumda olsaydık, biz de onları geriye yaslardık, bu oyunun psikolojisinde var. Geri çekilme ve skoru koruma adına tamamen savunma duygularını açıyorsunuz. Takım olarak bu durumda sağlam durabildiğimiz için bence önemli bir noktaydı. Bunu yapabildiğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, " Mert Günok'un Avusturya maçının son anlarında yaptığı kurtarışla ilgili yorumun nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"O an hatırlanması ve anlatması zor bir an. Top benim üstümden geçti, döndüm, adamı Ferdi'nin üstünde gördüm, dünyam karardı, altıpasın içinde kafayı vuracaktı. Vurduktan sonra topun Mert ağabeyin eline değdiğini bile görmedim, milletin tepkilerinden kurtardığını anladım. Müthiş bir kurtarıştı, çocuklarına ve torunlarına anlatır diye düşünüyorum. Maç içinde bir şey konuşamadık ama bu sabaha kadar hep onu gördüğümüzde 'Ne kurtarış yaptın be' diye takılıyoruz. Bence tarihi bir kurtarıştı. Futbol tarihinde kritik kurtarışlar vardır bu da onlardan biriydi."

Okay, ay-yıldızlı ekibin sahaya üçlü savunmayla çıkması hakkında ise "Çekya maçından bir gün sonra yenilenme idmanı yaptıktan ardından üçlü savunma denemeleri başlamıştı, buradaki oyuncuların seviyesi belli, antrenmanda iki üç gün çalıştıktan sonra bir sorun kalmıyor. Kaan'ın orada oynaması profiline de uygun olması işimizi kolaylaştırdı. Maçta da istediğimiz oldu o yüzden şanslıyız. Oyuncuların taktik disipline bağlı kalması bizim faydamıza oldu." şeklinde konuştu.

Okay, milli takıma yaklaşık 2,5 yıl sonra geri dönmesinin hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu süre zarfında yapabileceğim tek şey kendi futboluma odaklanmaktı. Ben de bunu yapmaya çalıştım. İki senedir West Bromwich'te 80 maça çıktım, istikrarlı performansımı devam ettirdim. Milli takıma yeniden dönmeyi hep istedim, böyle önemli bir turnuvada tekrar burada olmak, ülkemizi temsil etmek benim için daha da önem kazanıyor. Gelmediğim dönemlerde kendi içimde her zaman burayı hak ettiğimi, buraya verebilecek şeylerim olduğunu biliyordum. Buraya geldiğim için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. Süre aldığım her zaman bunu tekrar tekrar gösterip, kendi haklılığımı başkalarının da görmesini istiyorum."

Okay, "EURO 2008'de de büyük bir başarı elde etmiştik. Yine bu başarıya yakınız. Neler hissediyorsun?" sorusunu, "Biz de bu maçlarla büyüdük, evden izliyordum. Turnuvanın içinde olduğumuz için belki çok anlamıyoruz ama çok güzel bir şey. Normalde maçlardan sonra duygulandığımı hatırlamam ama dünkü maçtan sonra son dakikalarda içimde duygu patlaması oldu. Barış da beni yakalamış, 'abi gördüm seni' dedi, değişik duygular tabii, umarım yolumuzun devam etme ihtimali var. Bu jenerasyona tarih yazmak yakışır. Bu takım daha çok turnuva görecektir." şeklinde yanıtladı.

Milli takımın hedefleriyle gelen bir soru üzerine Okay Yokuşlu, "Hayallerimiz uçması yönündü, grup aşamasındayken ilk hedefimiz gruptan çıkmak diyorduk, çok şükür bunu gerçekleştirdik, son 8 takım arasındayız. Bu saatten sonra her şey olabilir, hiçbir takım yenilmez değildir, bunu birçok defa gösterdik. Kolay bir maç olmayacak, ne kadar zor olursa da o kadar coşkulu kutlayacağız. Hayallerimiz var ama ayaklarımızın da yere sağlam basması gerek." değerlendirmesinde bulundu.