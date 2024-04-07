Okul Sporları Yıldızlar Karma Halk Oyunları Grup Müsabakaları Gerçekleştirildi

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Okul Sporları Yıldızlar Karma Halk Oyunları Grup Müsabakaları" yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstasyon Spor Salonu'nda düzenlemesiz ve düzenlemeli gerçekleştirilen müsabakalara İstanbul, Bursa, Bolu, Eskişehir, Sakarya, Balıkesir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Yalova, Edirne ve Kocaeli'den 25 okul ve 658 sporcu katıldı.

Madalya ve başarı belgelerini veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yaptığı konuşmada, müsabakaların kültürel değerleri spor kültürüyle bağdaştırarak yayma ve olimpik ruhu aşılama amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Müsabakalarda, kültürlerin, renklerin, gençlerin ve geleceğin bir arada olduğunu vurgulayan Özdemir, "Düzenlediğimiz müsabakalar, sadece bir spor müsabakası olmanın ötesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gençlerimizin bir araya gelerek kaynaşmasına ve kültürel zenginliklerini paylaşmasına da vesile oldu. Kültürümüzün renklerini yaşatmış olduk." ifadesini kullandı.