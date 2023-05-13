Olayların adamı olan Mario Balotelli, İsviçre'de rahat durmadı yeni durağı Romanya oluyor! - Son Dakika
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Olayların adamı olan Mario Balotelli, İsviçre'de rahat durmadı yeni durağı Romanya oluyor!

13.05.2023 10:37

Sezon başında Adana Demirspor'dan ayrılarak Sion'a transfer olan Mario Balotelli'nin İsviçre macerası sona eriyor. Rapid Bükreş'ten teklif alan İtalyan yıldızın, sürpriz bir tercihte bulunarak Romanya ekibinin formasını giyeceği iddia edildi. Balotelli'nin hala üst seviye liglerde oynayabileceğini düşünen futbolseverler, yıldız golcü için "Çıldırdın mı? Romanya'ya niye gidiyorsun?" yorumlarında bulundu.

Adana Demirspor formasıyla harika bir sezon geçirdikten sonra İsviçre'nin Sion ekibine imza atan Mario Balotelli, herkesi şaşırtan bir karar almanın eşiğinde.

BALOTELLI, RAPİD BÜKREŞ'İN YOLUNU TUTUYOR

GSP'de yer alan habere göre, Romanya takımı Rapid Bükreş, Mario Balotelli'yi renklerine bağlamak istiyor. İtalyan yıldızı menajerinin Bükreş ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve yıllık 1 milyon euroluk maaş talebinde bulunduğu belirtildi. Talebin kabul görmesi halinde Balotelli, yeni sezonda Rapid Bükreş'te forma giyecek.

SION'A 6 GOL KATKISI VERDİ

Mario Balotelli, 18 resmi maça çıktığı Sion'da 6 gol katkısı verdi. İtalyan yıldız, geçen Adana Demirspor forması ile 35 maça çıkmış ve 19 gol-7 asistlik katkı sağlamıştı.

Balotelli'nin aldığı Romanya kararı futbolseverlerin ağzını açık bıraktı: Çıldırdın mı?
Balotelli'nin aldığı Romanya kararı futbolseverlerin ağzını açık bıraktı: Çıldırdın mı?
YORUMLAR (1)
  • seçkin mert: Bunu alanlar aptal olmalı.Adana'da buna dahil. Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Olayların adamı olan Mario Balotelli, İsviçre'de rahat durmadı yeni durağı Romanya oluyor! - Son Dakika


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