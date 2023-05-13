Olayların adamı olan Mario Balotelli, İsviçre'de rahat durmadı yeni durağı Romanya oluyor!

Adana Demirspor formasıyla harika bir sezon geçirdikten sonra İsviçre'nin Sion ekibine imza atan Mario Balotelli, herkesi şaşırtan bir karar almanın eşiğinde.

BALOTELLI, RAPİD BÜKREŞ'İN YOLUNU TUTUYOR

GSP'de yer alan habere göre, Romanya takımı Rapid Bükreş, Mario Balotelli'yi renklerine bağlamak istiyor. İtalyan yıldızı menajerinin Bükreş ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve yıllık 1 milyon euroluk maaş talebinde bulunduğu belirtildi. Talebin kabul görmesi halinde Balotelli, yeni sezonda Rapid Bükreş'te forma giyecek.

SION'A 6 GOL KATKISI VERDİ

Mario Balotelli, 18 resmi maça çıktığı Sion'da 6 gol katkısı verdi. İtalyan yıldız, geçen Adana Demirspor forması ile 35 maça çıkmış ve 19 gol-7 asistlik katkı sağlamıştı.