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Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kamp yaptığı Ordu'ya geldi - Son Dakika

Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kamp yaptığı Ordu'ya geldi

01.10.2021 13:35
Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kamp yaptığı Ordu'ya geldi, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, İstanbul'da aralık ayında düzenlenecek 2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın heyecanını yaşadığını dile getirerek "Şu anda dövüşmeyi istiyorum, çıkıp en iyi mücadelemi vereceğim." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, İstanbul'da aralık ayında düzenlenecek 2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın heyecanını yaşadığını dile getirerek "Şu anda dövüşmeyi istiyorum, çıkıp en iyi mücadelemi vereceğim." dedi.

Busenaz Sürmeneli, Kadın Boks Milli Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme ile olimpiyat öncesi kamp yaptığı Ordu'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde coşkuyla karşılandı.

Milli sporcuyu çiçeklerle karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Türk boksuna ve sporuna adını altın harflerle yazdıran olimpiyat şampiyonu Busenaz ile teknik direktörünün kenti ziyarete geldiğini söyledi.

Genç, Busenaz'ın son kampını Ordu'da yaparak olimpiyatlara gittiğini anımsatarak, "Gerçekten orada büyük gururlar yaşadık. Özellikle tüm dünyaya, 'Biz bir ölür, bin diriliriz' sözüyle gözdağı verdi, altın madalyasıyla İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmesiyle göğsümüzü kabarttı, biz kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Cahit Süme ise olimpiyat sonrası sevinçlerinin devam ettiğini dile getirerek, sürekli davetler aldıklarını, en güzel davetlerden birinin de son kampı yaptıkları Ordu'dan geldiğini kaydetti.

İl Müdürü Genç'in kendileriyle çok ilgilendiğini anlatan Süme, "Buradaki anılarımız çok güzel. Müthiş bir moralle olimpiyatlara katıldık ve sonucunu da gördük. İnşallah bundan böyle yine Ordu'da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde aralık ayında yapılacak dünya şampiyonası var, inşallah ona da en güzel şekilde burada hazırlanmayı düşünüyoruz." dedi.

"Arkamda milyonlarca kişinin duası var"

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli de kendilerine verdiği destek dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Genç'e teşekkür etti.

Ordu'da çok güzel hazırlık dönemi geçirdiğini vurgulayan Busenaz, şunları söyledi:

"Olimpiyata gitmeden önce salona bir yazı yazmıştım, 'Bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip öyle geleceğim.' diye. Temsil ettim ve geldim. Bu salondaki kardeşlerime sözümü de tuttum, altın madalyayla geldim. Onlara da biraz olsun umut ışığı olabildiysem ne mutlu bana. Bu madalya zaten o gençlere armağan olsun. Umut ışığı olabilecek herkese armağan olsun. Ordu halkına ve buradaki insanlara çok teşekkür ederim. O madalya sadece benim boynumda gözüküyor ama arkamda milyonlarca kişinin duası var. Elini açıp dua eden herkese çok teşekkür ederim."

Milli sporcu, en büyük hedefleri olan olimpiyat şampiyonluğunu aldıklarını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya şampiyonası ülkemizde olmasaydı katılmayacaktık. Çünkü inişe geçmemiz lazımdı. Ama İstanbul'da olacağını öğrendik. Ülkemde dövüşüp İstiklal Marşı'mızı okutmayı ve tribündeki insanların duygularını görmeyi çok istiyorum. O yüzden dövüşmek istediğimi söyledim. Önemli olan zaten psikoloji. Ben de öyle bir sporcuyum, kafam ne istiyorsa onu yapıyorum. Şu anda dövüşmeyi istiyorum, çıkıp en iyi mücadelemi vereceğim."

Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kamp yaptığı Ordu'ya geldi
Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kamp yaptığı Ordu'ya geldi
Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kamp yaptığı Ordu'ya geldi
Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kamp yaptığı Ordu'ya geldi
Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kamp yaptığı Ordu'ya geldi

Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat, Milli, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kamp yaptığı Ordu'ya geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kamp yaptığı Ordu'ya geldi - Son Dakika
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