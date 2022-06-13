Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, Ordu'da kampa girdi - Son Dakika
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Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, Ordu'da kampa girdi

13.06.2022 18:48
Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, Ordu'da kampa girdi

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Artık bizi ikincilik, üçüncülük kesmez diye düşünüyorum.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Artık bizi ikincilik, üçüncülük kesmez diye düşünüyorum. Şampiyonluk bizim tek hedefimiz." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Cezayir'de bu ay içerisinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları öncesi Ordu'da kampa girdi.

Ordu Yeni Stadı'ndaki boks antrenman salonunda antrenörü Cahit Süme yönetiminde çalışmalara başlayan Sürmeneli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sürmeneli, şu anda her şeyin istediği gibi gittiğini belirterek, Akdeniz Oyunları'na ilk defa katılacağını söyledi.

Adını oraya da altın harflerle yazdırmak istediğini dile getiren Sürmeneli, "Ordu'da yaptığımız kampların sonu hep şampiyonlukla sonuçlanıyor. İnşallah bu da şampiyonlukla sonuçlanır. Artık bizi ikincilik, üçüncülük kesmez diye düşünüyorum. Şampiyonluk bizim tek hedefimiz." diye konuştu.

Milli sporcu, en son dünya şampiyonluğu kazandığı maçlarda çok formda olduğunu vurgulayarak, "Yeni bir sıkletten yeni maceraların peşinden koşarak gidiyoruz. Biraz heyecan vardı. Ama görüyoruz ki iyi bir çalışma olması durumunda kimse başarısız sonuç almaz. Biz de iyi çalışmıştık. İyi motive olduk. Kendi ülkemizde seyircimizin de desteğiyle altın madalyayı kazandım." ifadelerini kullandı.

Boksun ne kadar güzel bir spor olduğunu herkese izlettiğini kaydeden Sürmeneli, şöyle devam etti:

"Ben bunu tüm seyircilere izlettiğimi düşünüyorum. Ama daha yapabileceğimiz çok şeyler var. Gideceğimiz çok yol var. İnşallah onları da adım adım gideceğiz. Hedef her zaman şampiyonluk. 2024'te de olimpiyat şampiyonluğu unvanını sürdürmek istiyorum. İnşallah oraya gidip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Önemli olan zirvede kalabilmek."

Sürmeneli, sakatlamadan 2024'e doğru gittiğini, bunun için çok çalıştığını anlattı.

Formunu diyetisyeni aracılığıyla koruduğunu belirten Sürmeneli, "Bir sporcunun kilosunda kalabilmesi çok zor oluyor. Ben de bu konuda diyetisyen ile çalışıyorum. O ne önüme getiriyorsa açıkçası onu yiyorum. Sözünde durmaya çalışıyorum. Böyle olduğu sürece de başarılar geliyor." diye konuştu.

Busenaz'ın antrenörü Cahit Süme ise hem kendilerinin hem de sporcunun psikolojik ve motivasyon bakımından iyi olmasının hedefleri tutturmada çok etkili olduğunu söyledi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç de Ordu'da "altın yumruk" Busenaz'ı yeniden ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, kendisine Akdeniz Oyunları'nda güvendiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Busenaz Sürmeneli, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, Ordu'da kampa girdi - Son Dakika

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