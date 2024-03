Onur Ergün: "Başakşehir ile Avrupa\'ya gitmek istiyoruz"

Spor

RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncusu Onur Ergün, öncelikli hedeflerinin Süper Lig'i ilk 4 sırada bitirip, Avrupa kupalarında gitmek olduğunu söyledi.

Başakşehir'in orta saha oyuncusu Onur Ergün, Süper Lig'de takım ve kişisel hedefleri, İstanbulspor ve Hatayspor dönemi ile A Milli Futbol Takımı hakkında ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Başakşehir'in öncelikli hedefinin Avrupa kupalarında ülkeyi temsil etmek olduğunu söyleyen Onur Ergün, "Kulübümüzün alışmış olduğu ve sürekli şampiyonluğa oynama, Avrupa'ya gitme alışkanlığı var. Başakşehir'in öncelikli hedefi Avrupa'ya gitmek. Bu doğrultuda elimizden geldiği yapmaya çalışıyoruz. Sezona çok iyi başlayamadık belki ama daha sonra kadro kalitemizin farkındaydık ve ilerleyen haftalarda hak ettiğimiz noktaya geleceğimizi biliyorduk. Kalan haftalarda en iyi şekilde oynayıp, Başakşehir formasıyla sahada mücadelede edip, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Hedefimiz ligi ilk 4'ün içerisinde bitirmek. Bireysel hedefim, buraya bu sene geldim, kariyerimde Avrupa maçım yok. Kulübümüzle inşallah bu sene Avrupa'ya gidip, seneye de Avrupa'da Başakşehir formasıyla ilk Avrupa maçlarımı oynamak istiyorum" diye konuştu.

"Kısa vadede planlarımda Başakşehir ile birkaç başarı hayalim var"

Uzun vadede planlar yapmayı bıraktığını, kısa vadede ise Başakşehir ile birkaç hayali olduğundan bahseden Ergün, "Çok fazla uzun hedefler koymuyorum kendime daha küçük hayallerle ilerlemeye çalışıyorum. Özellikle geçen sene yaşadığımız kötü olaydan sonra. Başakşehir'de çok güzel bir ortam yakaladım. Buraya geç bir yaşta geldim ama çok güzel bir ortam yakaladım. Hedefim aslında Başakşehir'de olabildikçe uzun kalmak, burada şampiyonluğa oynayan bir ekip var. Geçmişinde şampiyonluğu olan bir takım var. Burada şampiyonluk yaşamak, Avrupa maçlarında ülkemi temsil etmek gibi kısa vadedeki hedeflerim bunlar. Daha sonrasında yaş ilerledikçe antrenörlük olabilir. Farklı futbolun alanlarında görev almak olabilir. Uzun vadede planlar yapmamaya özen gösteriyorum. O yüzden kısa vadede planlarım Başakşehir ile birkaç başarı hayalim var. İnşallah onlara ulaşırım" şeklinde konuştu.

"City Futbol Grup ile yapılan anlaşmanın gençlere çok büyük faydası olacağını düşünüyorum"

City Futbol Grup ile Başakşehir arasında yapılan futbol odaklı iş birliği anlaşmasının en çok altyapıdaki gençler için faydalı olacağı söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "Yapılan anlaşmada City grubun kalitesi, büyüklüğü, sahip oldukları kulüpler, çok ciddi kulüplere sahipler. Türkiye'den de biz bu kulüplerin arasına girersek çok güzel bir şey olur. Öncelikle gençlere çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. City Futbol bünyesindeki kulüpler çok güçlü ve Avrupa'da çok ciddi işler yapmış kulüpler. Dolasıyla genç oyuncularımız direkt takip edilebilecek. Transferleri belki çok daha kolay gerçekleşecek. Burada en büyük faydasının gençlere olabileceğini düşünüyorum. Bu konuyla alakalı daha sonrada başkanımızla sohbet etme fırsatımız oldu. Tesisleşme, futbola bakış açısı ve genel program her konuda mutlaka katkısı olacak. Ama dediğim gibi genel resme baktığın zaman en fazla faydasının gençlere olabileceğini düşünüyorum. Çünkü biz çok iyi genç oyunculara sahibiz. Altyapımızdan çıkan çok değerli oyuncular var. Bu oyuncular bu anlaşma sayesinde çok daha rahat Avrupa'ya çıkabilecekler. City Grup'un sahip olduğu kulüplere baktığımız zaman İspanya'da, İngiltere'de, Almanya'da var. Ben en büyük faydasının gençlere olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Hatayspor çok değerli, yeri her zaman ayrı kalacak"

Süper Lig'de ilk kez Hatayspor formasıyla mücadelede etmesiyle ilgili de konuşan Onur Ergün, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketini yaşamış birisi olarak hiçbir zaman unutmayacağını ifade ederek, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet ve ailelerine baş sağlığı diledi. Ergün, "Hatayspor'dan tabii ki bahsetmek isterim ama o olayı geçmişte bırakmaya çalışıyoruz. O günü yaşayan her insan gibi. Hatayspor benim Süper Lig'de ilk formasını giydiğim kulüp. Çok değerli, yeri her zaman ayrı kalacak. Çok güzel anılar geçirdiğim. Çok güzel arkadaşlıklar edindiğim ve çok iyi hocalarla çalıştığımız bir kulüp. Benim için hep değerli kalacak. Bu olayla ilgili ise çok acı çektik. Tüm Türkiye gibi çok üzüldük. Tekrardan ölenlere rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağız. Ben kendi adıma unutamıyorum zaten. Çok ağır bir olaydı. Tekrardan detaylandırıp, tekrardan o kötü anıları canlandırmak istemiyorum. Hatayspor'un her zaman yeri benim için özel ve ayrı kalacak. Orada çok güzel dostluklar edindim. Yerel halktan olsun, takım içinde olsun. O yüzden benim için hep kıymetli bir yerde kalacak" dedi.

"İstanbulspor, beni ben yapan kulüp"

İstanbulspor ile Türkiye'nin birçok alt liginde forma giymiş olmasının hatırlatılması üzerine konuşan Onur Ergün, "İstanbulspor benim için en özel kulüp. Çünkü beni ben yapan, Onur Ergün'ün, Onur Ergün olmasını en büyük vesile olmuş kulüptür. Ben orada 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de de oynadım. Depremden sonra kısa bir süre, aslında oynamayı düşünmüyordum ama Ecmel Başkan ve Fatih hocamın çağrısına kayıtsız kalamadım. Çok şükür, çorbada tuzum olduysa. Ligde kaldık. Ama bu sene İstanbulspor'a bakınca tabii üzülüyorum. Çünkü o takımı Süper Lig'de görmek için çok emek verdik. Bazen daha büyük sıçramalar yapmak için bir adım geri atmak lazım. İstanbulspor bu sene ligde kalmaya çalışsaydı ve büyük paralar harcasaydı ve kalamasaydı, belki çok daha sert bir düşüş yaşayacaktı. Biraz daha o kulübün yapısını ve başkanını tanıdığım kadarıyla bence ayağını yorganına göre uzatmaya çalıştılar. Bana göre hala ligde iyi futbol oynamaya çalışan ekiplerden bir tanesi. Hak etmediği skorlar alıyorlar. Dediğim gibi bazen daha iyi sıçramalar yapmak için bir adım geriye gitmek gerekiyor. İstanbulspor yetiştirmeye çalışan aynı zamanda yarışmaya çalışan kulüp. Hangi ligde olursa olsun, benim için çok özel kulüp olarak kalacak. O yüzden onlara başarılar diliyorum. Nerede olurlarsa olsun, bir taraftarı olarak onları destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Bence bu yaşanan olaylardan herkes kendine bir pay çıkarmalı"

Süper Lig'de son haftalarda yaşanan olayların, bir futbolcu olarak kendisini nasıl etkidiğinin sorulması üzerine 31 yaşındaki futbolcu, "Etkilemiyor desem yalan olur. Bende buradan konuşup gündemi tekrar bu konularla meşgul etmek istemiyorum. Ben sadece sahanın içerisinde kalmaya çalışan bir oyuncuyum. Yaşanan olaylar bizi üzüyor ve düşündürüyor. Her insanda olması gerektiği gibi bizi sorular sormaya yöneltiyor. Bence her insanda bunu yapmalı. Bence bu yaşanan olaylardan herkes kendine bir pay çıkarmalı. Bazı şeyleri bu şekilde daha çok düzeltebiliriz. Dediğim gibi konuşup gündemi tekrar bu konularla meşgul etmek istemiyorum. Saha içerisinde kalmaya çalışıyorum. Kalan haftalarda dediğim gibi bizim hedeflerimiz var. Biz o hedefler doğrultusunda çalışacağız. Sahanın içerisinde kalmaya çalışacağız" diye cevap verdi.

"Milli takımındaki jenerasyona çok inanıyorum"

EURO 2024 öncesi Macaristan ve Avusturya ile hazırlık maçları yapan A Milli Futbol Takımı'nın performansını ve turnuvadaki beklentilerinden bahseden Onur Ergün, "Geçtiğimiz iki maç hazırlık maçıydı. Aslında galibiyet ve mağlubiyet çok önemli değil. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hoca da bir şeyler oturtmaya çalışıyor. Jenerasyonumuzun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum. İçeride birçok arkadaşımda var, konuşuyoruz. Milli takım ortamı çok iyi. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Milli duygularımı bir kenara bıraktığımızda, sadece bir futbolcu olarak baktığımda çok kaliteli bir kadromuz var. İnşallah en iyi şekilde, en iyi noktada Avrupa Şampiyonası'nı tamamlarız. Tekrardan gururlu günlere döneriz diye düşünüyorum. Ben bu jenerasyona çok inanıyorum. O yüzden başarılı olacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Çağdaş Atan gibi antrenörlerle çalışmaktan büyük keyif alıyorum"

Teknik Direktör Çağdaş Atan ile çalışmaktan keyif aldığının ve sürekli takıma yeni şeyler öğretmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergün, "Ben de Çağdaş hoca da, sezon başında takıma katıldık. Kendisiyle ilk defa burada çalışma fırsatım oldu. Hem ikili iletişim olsun, hem sahadaki teknik, taktik açıdan bize çok şey öğretti. Çok şey kattı. Zaten yakaladığımız başarı, geldiğimiz sıralama ve sezon sonundaki hedefimiz Çağdaş hoca ve ekibinin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Ben bireysel olarak hocayla çalışmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü futbol sadece futbol olarak görmüyor. Kendini çok geliştiriyor ve Avrupa'yı takip ediyor. Bizlere sürekli antrenmanlarda yeni bir şey öğretmeye çalışıyor. Ben bu tarz antrenörlerle çalışmaktan çok keyif alıyorum. Kendisini ve ekibi çok başarılı buluyorum. Her zaman yolları açık olsun. Burada kendileriyle çalıştığım için çok keyif alıyorum" açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz Beşiktaş'ı iç sahada yenmek"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacakları sahasında oynayacakları Beşiktaş maçı için ise turuncu-lacivertli futbolcu, "Beşiktaş ilk 4 için hedef olarak direkt rakibimiz gözüküyor. Zorlu bir maç olacak. Beşiktaş'ın kalitesinin farkındayız. Bu milli arada ve öncesinde hedefimizi koymuştuk. Milli arada bu hedef doğrultusunda çok iyi çalışıyoruz. Hedefimiz iç sahada Beşiktaş'ı yenip, kalan 7 haftada kazanmak istiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Beşiktaş yada farklı bir takım olarak bakmıyoruz. Her maça final gözüyle bakıyoruz. Çünkü sezon sonunda koyduğumuz bir hedef var. O doğrultuda o hafta neyi gerekiyorsa onu çalışıp, en iyi şekilde maçımızı kazanıp, ilerlemek istiyoruz" diye sözlerini tamamladı. - İSTANBUL